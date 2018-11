Trendsport Vorstoß für die Bike-Fans in Rechberghausen

Rechberghausen / Michael Bauer

Heute wollen wir alle zusammen folgende zwei Themen besprechen: Wo soll die Strecke entstehen? Und wie soll die Strecke ausgestattet sein?“ Die Bürgermeisterin von Rechberghausen, Claudia Dörner, beginnt die Sitzung im Rathaus mit genau den Fragen, die die Kinder und Jugendlichen aus Rechberghausen seit längerem umtreibt. Gemeinsam haben sie den Wunsch, in Rechberghausen eine Downhill- oder BMX-Strecke zu bauen.

Rund 30 Kinder und Jugendliche aller Altersklassen sowie 20 Erwachsene waren für eine erste Besprechung am Mittwochabend in die Schlossbühne gekommen, versorgt wurden alle mit „jugendgerechten“ Snacks und Getränken.

„Bereits 2011 gab es erste Pläne für den Bau einer solchen Strecke, allerdings fehlte es damals an Geld und dem optimalen Standort“, erzählt Claudia Dörner. Die aktuelle Veranstaltung sollte deshalb erneut vor allem die Vorstellungen der Kinder und Jugendlichen vom perfekten Platz sowie den Ansprüchen an die Downhill- oder BMX-Strecke klären. Ein ausgehängter Stadtplan unterstützte die Gruppe bei der Visualisierung der möglichen Orte.

Claudia Dörner war besonders wichtig, dass alle ihre Meinung äußern konnten: „Jeder soll seine Vorschläge offenlegen und wir schauen uns das dann gemeinsam an“, meinte die Bürgermeisterin. Als gute Standorte stellten sich bei den Beteiligten vor allem drei mögliche Orte heraus: In der Nähe des Wohngebiets „Sonnenberg“ Richtung Birenbach, bei der Herrenbach-Anlage und beim Sportpark Lindach.

Einen gemeinsamen Nenner fanden die Kinder und Jugendlichen bei der Ausstattung der Strecke. „Uns ist wichtig, dass es vielseitig wird und aufgrund der verschiedenen Altersklassen alle anspricht. Dann muss man einen Kompromiss für Jedermann finden, man kann schließlich nicht alles haben“, meint ein älterer Beteiligter. Doch nicht nur Nutzbarkeit für verschiedene Altersklassen und unterschiedliches Fahrkönnen auf dem Rad sei entscheidend, sondern auch die Wettertauglichkeit. Schließlich gehe die Sicherheit vor, und Eltern müssen sich wohl dabei fühlen, wenn ihre Kinder über Schanzen springen und Steilkurven entlang rauschen. „Wichtig ist mir daher auch das Feedback der Eltern und deren Einschätzung zu der Gestaltung der Strecke“, sagt Claudia Dörner.

Ich möchte das Besprochene als nächstes gerne in den Gemeinderat zur Abstimmung bringen und weiter an der Umsetzbarkeit arbeiten“, zog Claudia Dörner als erstes Fazit. Das Projekt soll nun fest in den Etat der Gemeinde eingeplant werden. Welche Kosten allerdings am Ende zu Buche stehen werden, war auch der Bürgermeisterin noch unklar: „Zu vieles hängt vom Ort und der Ausstattung statt. Deshalb steht aktuell eine im Moment nicht bezifferbare Summe im Raum.“