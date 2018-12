Marketing Vorschießen für Silvester: Sortiment am Himmel zu sehen

Lorch / MAX SCHNIEPP

Jede Sekunde muss es losgehen, manche können es gar nicht mehr abwarten, und alle schauen am Freitagabend gespannt in den Nachthimmel. Plötzlich hallt der erste, große Knall über den Rasen, laut wie Donner, und bunte Feuerblumen verzieren die Dunkelheit über den Köpfen der staunenden Zuschauer. Es geht los: das knapp fünfminütige Eröffnungsfeuerwerk fürs erste „Vorschießen“ auf dem Hetzenhof zwischen Wäschenbeuren und Lorch. Mit Musik und Lichteffekten drumherum ziehen die ersten Rauchschwaden über den Golfplatz. Die Schlieren und der schwefelige Geruch aus verbranntem Pulver erzeugen eine Atmosphäre wie beim Feuerwerk an Neujahr.

Aber warum wird da schon geknallt, so kurz vor dem Jahreswechsel? Was vielleicht vermuten lässt, dass manche einfach nicht mehr bis zum Silvesterabend warten können, ist in Wahrheit Vorbereitung für das eigene, natürlich möglichst perfekte Feuerwerk. Das Konzept hinter dem Vorschießen: In Zusammenarbeit mit der Locher Firma für Feuerwerksbedarf „Equinox“ organisierte der Golfclub Hetzenhof ein Live-Verkaufsprogramm, in dem insgesamt 54 pyrotechnische Artikel zuerst einmal erklärt und anmoderiert, und dann zu Demonstrationszwecken gezündet wurden. Auf einem Wunschzettel, der das gesamte Feuerwerksprogramm gelistet hatte, konnte die kaufbereite Kundschaft ihre Favoriten ankreuzen und bei dem Lorcher Unternehmen damit eine Vorbestellung abgeben.

„So kann sich jeder selbst anschauen, was es so für Möglichkeiten gibt“, erklärte Jörg Hinderberger vom Golfclub Hetzenhof. Damit spare man sich Stress und Zeit beim Einkaufen. Eingeladen war jeder, der Interesse hatte, sodass sich zum Eröffnungsfeuerwerk gegen 20 Uhr zahlreiche Schaulustige versammelten.

Beim Vorschießen wurde kein gewöhnliches Feuerwerk, sondern Profi-Material vorgeführt, dass von Privatpersonen aber ebenso gekauft werden kann. „Da weiß man, dass man keinen Müll aus Polen oder sonstwo her hat, sondern wirkliche Qualitätsware“, ist Jörg Hinderbergers Meinung über billige, ungeprüfte und gefährliche Pyrotechnik.

Die Idee zu so einer Veranstaltung habe sich auf das Ersuchen der Firma ergeben, so Hinderberger. „Die sind auf uns zugekommen, unser Gelände eigne sich super für sowas, und wir haben die Chance für einen schönen Jahresabschluss wahrgenommen.“ Jetzt wolle man das Vorschießen etablieren und zur festen, jährlichen Tradition machen. Dazu hat der Golfclub einen Verkaufsstand für Punsch, Glühwein, Gegrilltes oder Gulasch organisiert, sodass trotz Minusgraden gute Stimmung an Feuerstellen und Stehtischen vor dem Golfclub herrschte. In einer Pause zwischen den Lichtershows demonstrierten die Feuertänzer der Gruppe „Stafffire“ aus dem Landkreis Karlsruhe einen lodernden Tanz und zeigten unter dem Motto „schnell, heiß und unwiderstehlich“, was sie können.

Auf die Frage, ob man auf dem Event wirklich Pyrotechnik kaufen wolle, oder einfach nur ein gutes Feuerwerk erwartet wird, fielen die Antworten ganz unterschiedlich aus: „Wir haben 500 Euro zum Ausgeben, was man mit Freunden zusammen für Silvester schon machen kann“, meinte ein Besucher, der sich umfassend über das Sortiment informiert hatte. Eine Besucherin kam mit ihrem Sohn: „Ich hab’ das nach der Arbeit auf Facebook gesehen, dann sind wir einfach mal los zum Schauen“, erklärte die Mutter, , die wie auch viele andere an diesem Abend, aus Neugierde das Feuerwerk sehen wollte.