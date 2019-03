Vorschau Vorschau auf den Süßener Kulturfrühling

Der Couchsurfer und Reisejournalist Stephan Orth gibt am 30. März bizarre Einblicke in chinesische Wohnzimmer. © Foto: Veranstalter

Charmantes Kabarett will Mademoiselle Mirabelle am 14. März zum Auftakt des Kulturfrühlings in der Zehntscheuer bieten. © Foto: Archiv

Süßen / Marcus Zecha

Frühjahrsgefühle in Süßen: Zum 21. Mal findet dort im März und April der Kulturfrühling statt. Die gemeinsame Veranstaltungsreihe von Stadtbücherei, Volkshochschule, Kulturhalle, Freundeskreis Kirchenmusik Mariä Himmelfahrt und Musikverein hat auch dieses Jahr wieder eine reichhaltige Palette an Kulturveranstaltungen zu bieten.

Zum Auftakt gibt es am Donnerstag, 14. März, ab 20 Uhr charmantes Kabarett mit Mademoiselle Mirabelle. Die präsentiert ab 20 Uhr in der Zehntscheuer ihr zweites Programm mit dem schnittigen Namen „Guillotine d‘amour“. Die frech-fröhliche-naive Französin verspricht eine Musique-Comédie-Show mit plüschigem Humor und daunigen Launen.

Frühlingsfest um die Hallen

Weiter geht es am Samstag, 16. März, mit einem Fest der Süßener Vereine. Von 11 bis 17 Uhr wird beim Frühlingsfest in, um und um die Hallen herum musiziert, Sport gemacht, informiert und bewirtet.

Wortfront „Glück“ heißt das aktuelle Programm von Sandra Kreisler und Roger Stein „voll satter Lieder und Texte“, das am Donnerstag, 21. März, ab 19.30 Uhr in der Kulturhalle zu erleben ist. Darin wird hintersinnig die „Generation Konfliktfrei“ in Frage gestellt: von Sandra Kreislers dunkler Stimmwärme und Roger Steins dichtgereimtem Schalk. „Unsere gesamtgesellschaftliche Furcht vor Unsicherheit wird hier gekonnt auf die Schippe genommen und man erkennt: das titelgebende ,Glück’ ist eben nicht in unseren Messwerten erfassbar“, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Couchsurfer und Reisejournalist Stephan Orth bietet am Samstag, 30. März, Einblicke in die Wohnzimmer der neuen Supermacht: „Couchsurfing in China“ heißt sein neues Buch, das er ab 19.30 Uhr in der Zehntscheuer vorstellt.

Orth reist mit Vorliebe durch Länder mit einem schlechten Ruf. Drei Monate lang erkundete er China: vom Spielerparadies Macao im Süden bis nach Dandong an der Grenze zu Nordkorea, von Shanghai bis in die Krisenprovinz Xinjiang. Er besuchte Hightech-Metropolen, die mit totaler Überwachung experimentieren, und abgeschiedene Dörfer, in denen fürs Willkommensessen der Hund geschlachtet wird. Er wurde als Gast einer Live-Fernsehshow zensiert und wäre fast einer verbotenen Sekte beigetreten.

Letztlich will Stephan Orth zeigen, wie die neue Supermacht tickt, welche Träume und Ängste die Menschen bewegen.