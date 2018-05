Kabarett Vorpremiere: Duo Mike und Aydin in Zell u.A.

Zell u.A / SWP

Das neue Bühnenprogramm „Unvereinte Nationen“ des Kabarettduos Mike und Aydin ist am Donnerstag, 31. Mai, in der Zeller Scheune, Lindenstraße 7, in Zell unter Aichelberg in einer Vorpremiere zu sehen.

Nachdem das Brexit-Opfer Mike McAlpin (Brite) und der „Problemdeutsche“ Aydin Isik (türkischer Herkunft) mit ihrem ersten Bühnenprogramm „Nord-Süd-Gefälle“ die Unterschiede der Nord- und Südeuropäer auseinandergenommen haben, ist nun die Weltpolitik dran. Die beiden selbsternannten Politikwissenschaftler mit Unterhaltungshintergrund diskutieren über die United Nations (UN), eine Versammlung von 193 Ländern, die, so Mike und Aydin, „nur noch damit beschäftigt sind, sich gegenseitig zu schaden“.

Dabei lassen die Träger des Melsunger Kabarettpreises und des Silbernen Paderborner Ein­ohrs auch Politiker zu Wort kommen, die wir gemeinhin verurteilen: Trump, Putin, Kim Jong-Un oder Erdogan.

Bei der Aufführung in der Zeller Scheune handelt es sich um die Vorpremiere zum neuen Programm. Beginn ist um 20 Uhr. Karten sollten telefonisch reserviert werden, und zwar unter (07164) 34 54.