Historie  Vorhang fällt für Heimatkalender

Jürgen Schäfer

Alles hat einmal ein Ende, sagt Dr. Anne-Dore Ketelsen-Volkhardt vom Arbeitskreis Kultur der Lokalen Agenda, der den Heimatkalender für Bad Boll seit 2004 erarbeitet hat. Jetzt zum letzten Mal. Ein Ende hat diese schöne Tradition, weil es mit den Themen für die Kalenderseiten dünner wird. „Die Zeitzeugen sind weniger geworden“, bedauert Ketelsen-Volkhardt. Die Kalendermacher finden immer weniger alte Boller, die noch wissen, was es mit diesem und jenem Haus auf sich hatte und die Menschen aus alten Zeiten kannten. Gewiss, sie hätten weitermachen können. Aber ohne die Geschichten und Anekdoten aus berufenem Mund wäre es trocken, sagt Ketelsen-Volkhardt. „Trocken und austauschbar.“

Schmerzlich musste der Arbeitskreis selbst erfahren, wie die Zeitzeugen wegsterben. Im Herbst ist Margarete Haug gestorben, eine Stütze des Arbeitskreises, sagt Eckhard Christof. Sie war die einzige Einheimische im Arbeitskreis, sie kannte von Kind auf die Ecken und Menschen, die den Ort prägten. Sie konnte auch weit zurückblicken, 80 Jahre alt ist sie geworden, und hatte ein phänomenales Gedächtnis, sagt Christof. Ihr Tod hätte für die Kalenderarbeit eine Lücke gerissen. Aber da war das Aufhören schon beschlossene Sache. Der Arbeitskreis hat auch schon in früheren Jahren Mitstreiter verloren. Christof erinnert an Daniela Bischofberger und Luitgard Vogel, die Gründerin der Landschule Eckwälden mit Jugendfarm und Waldorfkindergarten

Ein Zufall war es wohl nicht, dass nur eine gebürtige Bollerin unter den zuletzt sieben Kalendermachern war. Die haben da nicht mitgezogen, so hat es Ketelsen-Volkhardt empfunden, und der Kalender wurde so ganz überwiegend das Werk von Zugezogenen, die sich für den Ort interessierten, der ihre neue Heimat war. Eckhard Christof ist dazugestoßen, der ehrenamtliche Ortsarchivar, weil er zwangsläufig nach Bildern gefragt wurde, die man zu den Geschichten brauchte, und so machte er bald auch richtig mit. Das Feuer hielt lange. „Keiner ist abgesprungen“, sagt Christof. Aber jetzt ist die Flamme klein geworden. Der Schwung ist weg, die Luft ist raus, sagen Christof und Ketelsen-Volkhardt.

Sie hören mit Wehmut auf – aber auch mit dem guten Gefühl, dass sie etwas erreicht haben. Sie wollten die Geschichten der Menschen in Boll erzählen, sagt Ketelsen-Volkhardt, „das war der Ansatz“. Ergänzend zu den Geschichtsbüchern über Boll und Eckwälden. Wie das früher war: Da gab es das Dorf und das Kurhaus, beides eine Welt für sich. „Die Dörfler und die Badaffen“, so beschreibt es Ketelsen-Volkhardt. Wie sich das verändert hat, durch viele Neubürger, die Evangelische Akademie und und und, wie Bad Boll vom Dorf zur Kleinstadt geworden sei, heimatverbunden und weltoffen, ein besonderer Ort, das war das Panorama.

Anfangs war es nicht einfach. Alte Boller waren zurückhaltend, als da Leute von der Lokalen Agenda auf sie zukamen. „Da gab es großen Widerstand“, erzählt Ketelsen-Volkhardt, „sie wollten alte Bilder nicht preisgeben.“ Aber als sie sahen, dass etwas Schönes draus wurde, war das Eis gebrochen. „Sie haben den Kalender gekauft und sich gefreut über alte Bilder von Konfirmationen und Schulklassen.“ Die Boller sammelten den Heimatkalender, er ist in vielen Häusern ein Schatz in Form eines dicken schweren Stapels. Und für die Kalendermacher war es bereichernd, Menschen kennenzulernen. Die alten Boller und die geschichtsinteressierten Neubürger – „wir sind uns einen ganzen Schritt nähergekommen.“

Immer nach dem Sommer ging es mit der Recherche los, es blieben nur zwei Monate. Mehr nicht, weil der Kalender bis zum Weihnachtsmarkt gedruckt sein musste. Das wird den Kalendermachern nun fehlen. Eine Idee gibt es noch: Dass sie eine Zusammenfassung machen, dann als Buch.

Was der letzte Bad Boller Heimatkalender bringt: Die Geschichte der Baronnerschen Apotheke unweit des Rathauses, die als Filiale mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde begann, die Geschichte der Sparkasse am Ort seit 1901, deren Neubau 1964 umstritten war – viele Boller hätten dort lieber eine Freifläche gehabt. Der Kalender erzählt die Erfolgsgeschichte von Biofa, die ebenso zu Boll gehört wie die Gärtnerei beim Institut Eckwälden, er zeigt Brunnen in Bad Boll vom Gänsemännchen am Kurhaus bis zu den jüngsten Brunnen an der Schule und am Wala-Technikum, er blickt auf den Friedhof und die einstige Scheuer, heute ein Bildhaueratelier, er zeigt die Cyriakuskirche im Wandel und erinnert an eine historische Persönlichkeit, die nächstes Jahr viel Würdigung erfahren wird: Christoph Blumhardt. Er starb vor 100 Jahren, anno 1919.