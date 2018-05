Neubau Vorfreude auf die Eröffnung

Süßen / Karin Tutas

Der Spielteich ist ausgehoben, mittendrin ist eine Insel modelliert, der Mühlkanal ist naturnah gestaltet und rund um das Areal zwischen Auenstraße und Sommerauweg in Süßen ist schon die 400 Meter lange Finnenbahn zu sehen. Während im Außenbereich Baggerschaufeln im Erdreich wühlen, kommt der Innenausbau in der neuen Kultur- und Sporthalle mit großen Schritten voran.

Bereits Mitte Juni will der TSV Süßen sein neues, östlich an die städtischen Hallen angedocktes Vereinszentrum eröffnen. Die Stadt muss sich mit ihrem Vorhaben noch ein wenig gedulden. „Wir hinken im Zeitplan etwas hinterher“, sagt Bürgermeister Marc Kersting. Um auf Nummer sicher zu gehen, wurde die ursprünglich für Juli vorgesehene Eröffnung auf Ende September verschoben. „Wir brauchen den Vorlauf, um die Technik zu testen“ sagt Kersting. Die Vereine könnten die Sporthalle jedoch schon vor der offiziellen Eröffnung nutzen.

Der Rathauschef indes ist voller Vorfreude. Schließlich ist die Kultur- und Sporthalle mit einem Kostenrahmen von rund 12,5 Millionen Euro nicht nur das größte Bauprojekt in der Geschichte der Stadt. „In dieser Komplexität gibt es im Umkreis nichts vergleichbares“ verweist Kersting auf die vielfältigen Nutzungen, die das Projekt für alle Altersgruppen biete. „Uns eröffnen sich hier ganz neue Möglichkeiten“, schwärmt das Stadtoberhaupt.

Da ist zunächst der Gebäudekomplex selbst, der zwei Hallen unter einem Dach beherbergt, wo künftig Sport getrieben wird, Theater und Musik gespielt oder einfach gefeiert werden kann. „Jeder in Süßen hat in irgendeiner Weise einen Bezug zu der Halle“, fasst es Mathias Ilgen vom Bauamt zusammen, der für die Stadt die Arbeiten auf der Baustelle koordiniert.

Die mannigfachen Möglichkeiten der neuen Hallen offenbaren sich am Raumkonzept: Sowohl die dreiteilbare Sporthalle als auch der durch eine Faltwand zum Foyer erweiterbare und in sich durch eine weitere Faltwand teilbare Kulturbereich im Osten des Komplexes sollen höchstmögliche Flexibilität für unterschiedlichste Veranstaltungen bieten. Dazu kommen im Sportbereich noch zwei Gymnastikräume. Einer ist teilbar und im anderen ein Raum für Kleingeräte so konzipiert, dass er mühelos zu einer kleinen Probebühne umfunktioniert oder zur Bühne für kleinere Veranstaltungen werden kann. Die Küche ist so platziert, dass sie für beide Hallen genutzt werden kann. Hier können entweder Vereine oder ein Caterer Essen zubereiten.

Noch sieht alles unfertig aus. Aber die Installationen, „die Hauptarbeit“, sagt Mathias Ilgen, sind erledigt. Der Saal der Kulturhalle ist noch eingerüstet. Sobald die Decke fertig ist, geht’s an die Wände. In der Sporthalle soll kommende Woche der Boden verlegt werden. „Wenn der drin ist, geht’s voll schnell“, meint Ilgen.

Während auf der Baustelle auf Hochtouren gewerkelt wird, feilt die Stadt bereits am Programm für die Kulturhalle, die im Osten durch eine Terrasse komplettiert wird. Auch für private Feiern wie Hochzeiten gebe es bereits Anfragen, berichtet Marc Kersting. „Das Ding wird leben“, ist sich der Rathauschef sicher.

Leben soll auch rund um die Hallen herrschen. Der Außenbereich ist so konzipiert, dass alle Altersgruppen auf ihre Kosten kommen sollen. Die Attraktion dürfte der neu angelegte Spielteich mit einer Fläche von rund 300 Quadratmetern werden. Im seichten Bereich können Kinder und Jugendliche später mit einem Seilzugfloß zu einer Insel übersetzen. Östlich der Hallen ist bereits der Bereich abgesteckt, der nach Ideen der Süßener Jugendlichen gestaltet wird – mit Seilbahn, Kletterwürfel, Trampolin, Basketballfeld und einer Liege zum Chillen. Und auf der stets und für alle geöffneten Finnenbahn können sowohl flotte Läufe oder gemütliche Walkingrunden absolviert werden. Am 3. Oktober wird im Rahmen der Eröffnungwoche hier Start und Ziel des Nordic-Walking-Events Trans-Alb sein.