Themen in diesem Artikel Bahnhofstraße

Eine Zeugin schildert, wie sie aus einer Personengruppe am Uhinger Bahnhof heraus unvermittelt angegriffen worden sei. Die Polizei ermittelt nun.

In der Nähe des Uhinger Bahnhofs ist es am 19. Juli zu einer Auseinandersetzung gekommen. Am Mittwoch, 25. Juli, ging dazu eine Anzeige einer 16-Jährigen bei der Polizei ein. Die Jugendliche schildert, wie sie aus einer größeren Personengruppe heraus in der Bahnhofstraße angegriffen worden sei.

Unvermittelt ins Gesicht geschlagen

Unvermittelt und ohne Vorwarnung habe ihr ein Mann aus der Gruppe ins Gesicht geschlagen und sie am Arm gepackt. Sie habe sich aus eigener Kraft losreißen können und sei geflüchtet, schilderte sie der Polizei.

Die ermittelt nun. Das Mädchen beschrieb den Mann als 40 bis 60 Jahre alt, stabil mit breiten Schultern und schätzt seine Größe auf 1,70 cm. Der Mann habe dunkle, schulterlange, lockige Haare gehabt. In der Personengruppe habe es nach der Schilderung der Jugendlichen Streit gegeben, sie selbst sei nicht involviert gewesen.

Wie die Polizei mitteilt, gebe es Zeugen, die auch bekannt sind. Die Ermittlungen laufen.

