Infrastruktur Voralbhalle soll ab 2020 saniert werden

Heiningen/Eschenbach / Inge Czemmel

Die 1975 erbaute Voralbhalle ist in die Jahre gekommen und der Zahn der Zeit nagt nach 45-jähriger Intensivnutzung immer mehr an ihr. Zeit also, sich über eine Generalsanierung Gedanken zu machen, und das taten die Mitglieder der Verbandsversammlung Heiningen-Eschenbach in der jüngsten Sitzung.

Der Verbandsvorsitzende Norbert Aufrecht stellte vor, „was wir heute schon wissen.“ Nämlich, dass die Reparatur der Teleskopbühne nicht sinnvoll sei. Es gebe keine Ersatzteile mehr, und die Reparaturkosten kämen einer Neuanschaffung gleich. Für Elektroinstallation, Heizung, Lüftung, Sanitär könne es nur eine Komplettsanierung geben, da die Systeme überholt seien und es darüber hinaus zahllose neue Vorschriften gebe.

Mehr Notausgänge

In Sachen Brandschutz hätte ein Termin mit einen Brandschutz­ingenieur stattgefunden, der nun ein Gutachten mit notwendigen Maßnahmen erstelle. Klar sei schon, dass auf alle Fälle mehr Notausgänge notwendig seien, die Lüftung erneuert werden müsse und die Elektroinstallation feuersicher gemacht werden müsse. Ansonsten hoffe man auf Bestandsschutz. „Wenn es den nicht gibt, können wir abreißen“, unkte Aufrecht und präsentierte den Räten die Kosten für Sportboden, Prallwände, Einbauelemente und die dringend sanierungsbedürftigen Geräteraumtore vor. Alles zusammengezählt ergaben sich rund 2,5 Millionen Euro. „Mit dem, was wir bisher wissen“, betonte Aufrecht und mutmaßte, dass drei Millionen eher realistisch seien.

Mit dem Wunsch, im nächsten Jahr loszulegen, wird es nichts. Mit der Sanierung beginnen könne man frühestens im Frühjahr 2020. „Ohne Zuschusszusagen können und dürfen wir nicht beginnen“, erklärte Aufrecht. Der Antrag müsse vor Jahresende gestellt werden und alle Fachingenieure seien ausgelastet. „Uns wurde eine Kostenberechnung im Frühjahr 2019 zugesagt, und dann muss über den Antrag ja noch beschieden werden.“

Um den Sportbetrieb während der Sanierung weitgehend aufrechterhalten zu können, sollen sich die Arbeiten über drei Jahre erstrecken. „Das ist möglich“, so Aufrecht. „Wenn wir es als Gesamtpaket machen, ist die Halle ein Jahr nicht nutzbar.“

Dach nochmal inspizieren

Reinhard Bauch (Eschenbach) mahnte an, auch die Schwachstellen des Daches noch einmal zu beleuchten und in das Gesamtkonzept mit einzubeziehen.

Die Verbandsversammlung nahm vom vorläufigen Sanierungskonzept zustimmend Kenntnis, beschäftige sich im Anschluss aber noch mit einem Antrag des TSV Heiningen, der im Zuge der Hallensanierung eine Erweiterung der Nutzfläche im Eingangsbereich anstrebt. Wilfried Eitle (Eschenbach) bescheinigte: „Der Eingangsbereich ist wirklich nicht besonders einladend“, und auch Bernd Bräunle (Heiningen) meinte, man solle ins Kalkül ziehen, die Halle und besonders den Eingang etwas „aufzuhübschen“. Eschenbachs Bürgermeister Thomas Schubert brachte auf den Punkt: „Wir sind uns einig, dass saniert werden muss. Also gehen wir es möglichst kompakt an.“ Er schlug vor, in Sachen Eingangsbereich zunächst Verbandsbaumeister Reiner Reule um Vorschläge zu bitten.