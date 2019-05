Die Lokale Agenda kann in Uhingen auf die Unterstützung von vielen Akteuren und Einrichtungen zählen.

Zwei Jahrzehnte „Miteinander – Füreinander nachhaltig denken – handeln – leben“ ist für Martina Bartos vom Agenda-Büro der Stadt Uhingen ein schöner Anlass, zurückzublicken und ein Motto, mit dem es sich aber auch optimistisch in die Zukunft schauen lässt. Dank der vielfältigen Unterstützung und Mitwirkung von Kindergärten und Schulen, Vereine, Kirchen oder sonstiger Institutionen und natürlich Künstlern, wären die zahlreichen Projekte, Aktivitäten oder Großveranstaltungen der vergangenen Jahre nicht in diesem Umfang möglich gewesen, attestiert Martina Bartos und versichert: „Die Vielfalt der Themen hat uns alle herausgefordert.“

Diesen Prozess wesentlich mitgeprägt haben die ehemaligen AK-Sprecherinnen Gabriele Bohl, Roswitha Heinemann, Tanja Herz, Gisela Hotz, Heike Koronai, Thea Stephan sowie die AK-Sprecher Ulrich H. Wissner und Walter Zeh. Im Laufe der Jahre gab es im Verantwortungsbereich immer wieder Wechsel, Rita Lipp und Klaus Bischoff vom Arbeitskreis „Soziales, Bildung und Kultur“ blicken zurück.

Ihren Fokus setzen sie auf das menschliche Miteinander, die soziale Teilhabe, demokratische Werte und kulturelle Inspiration, nehmen in ihren Veranstaltungen immer wieder diesen Faden auf. „Kinderrechte haben wir ebenso thematisiert, wie die Barrierefreiheit oder die Toleranz“, berichten sie auch vom Vergnügen, im Rahmen der ständig wechselnden „Kunst im Rathaus“ Künstler präsentieren zu dürfen. „Auf die Uhinger Kultur-Wege sind wir besonders stolz“, verraten Klaus Bischoff und Rita Lipp. Darüber hinaus beschäftigen sie sich mit fairem Handel, Müllvermeidung, Ressourcenschonung und versuchen dabei, „den Gedanken der Nachhaltigkeit zu leben“.

Einmal im Monat treffen sie sich, um Ideen zu sammeln, Projekte zu planen und umzusetzen, gesellschaftliche Themen zu diskutieren sowie Erreichtes zu reflektieren. Für ihre Thematisierung der Kinderrechte unter dem Motto „ICH+DU=WIR“ bei den Kulturtagen für Kinder und Jugendliche, die 2007 dem Thema „Kinder haben Rechte“ und dem Partner UNICEF gewidmet war, wurden die AK-Mitglieder im gleichen Jahr mit dem Förderpreis der Region Stuttgart für das Projekt „Kulturtage für Kinder und Jugendliche“ ausgezeichnet. Für die Organisation der Großveranstaltungen wie zum Beispiel des „Uhinger Kultur Wegs 2009 und 2013“, der „Toleranz-Wochen 2015“ oder aktuell „20 Jahre Lokale Agenda“ sind die Mitglieder rund eineinhalb bis zwei Jahre lang beschäftigt. „Der Lohn ist die Anerkennung und die Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger dieser Veranstaltungen“, heißt es von den Verantwortlichen, die aktuell den Bau einer Schule in Vekpa, einem Dorf in der demokratischen Republik Benin in Westafrika, unterstützen.

Die Schwerpunkte des Arbeitskreises „Umwelt, Energie und Verkehr“ liegen bei der Energiewende, dem Naturschutz und der Ressourcenschonung. „Wertschätzung für Lebensmittel ist ein Kernthema“, sagt Arbeitskreis-Sprecher Ralf Ayrer und nennt noch weitere Aktivitäten. Ein Besuchermagnet ist die jährlich im Frühjahr stattfindende Fahrradbörse, wo gebrauchte Räder neue Besitzer finden sowie das Repair-Café, bei dem seit 2016 obendrein viele ehrenamtliche Helfer einen Beitrag zur Einsparung von Rohstoffen leisten.

Für Fotovoltaik-Gemeinschaftsanlagen auf öffentlichen Dächern konnten die AK-Mitglieder 2003 Investoren zur Finanzierung des Pilotprojekts der Grundschule Sparwiesen gewinnen. Aufgrund der großen Nachfrage folgte ein weiteres Projekt 2006 auf dem Dach der Haldenberg-Turnhalle und eine weitere Fotovoltaik-Installation erfolgte 2008 auf dem Dach der Hieberschule. Bei den Aktionstagen für nachhaltige Mobilität durfte sich das Team aufgrund guter Beispiele zu diesem Thema 2010 über den Förderpreis der Region Stuttgart freuen.

Beim Schülerferienprogramm wird auf spielerische Weise Wissen über Pflanzen und Tiere vermittelt – den Anreiz dazu gibt das Leistungsabzeichen Natur. Im Herbst letzten Jahres startete die Pflanzaktion „Uhingen blüht auf“ – mit einer naturnahen Bepflanzung soll den Schotteranlagen in privaten Gärten und im öffentlichen Grünbereich entgegengewirkt werden.

Die Triebfeder der Lokalen Agenda 21 ist seit jeher, eine zukunftsfähige Welt zu schaffen, um künftigen Generationen eine lebenswerte Umwelt und ein positives soziales Miteinander zu ermöglichen. „Den Weg dorthin legen wir selbst fest“, sagt Ralf Ayrer und ergänzt: „Jeder Einzelne ist gefragt, sich auf seine Art aktiv einzubringen, denn nur gemeinsam können wir dieses Ziel erreichen“.