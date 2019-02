Gemeinderat Vor allem Fußgänger sollen profitieren

Donzdorf / SWP

Im Januar hatte Landschaftsarchitekt Jürgen Pfaff die Pläne für die Umgestaltung der Poststraße im Gemeinderat vorgestellt. Am Montagabend stimmten die Stadträte in der Gemeinderatssitzung einstimmig dafür, die Pläne umzusetzen. Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, mit den Betroffenen in der Poststraße Gespräche zu führen. Aber: Es ist nur eine Absichtserklärung, noch kein endgültiger Baubeschluss. Damit rechnet Bürgermeister Martin Stölzle erst im kommenden Jahr.

Von der Kreuzung Langgasse im Westen bis zur Kreuzung mit der Schulgasse und Kirchstraße im Osten haben die Landschaftsarchitekten des Büros Faktorgrün die Poststraße auf gut 160 Metern Länge umgeplant. Die Straße soll leicht nach Süden verschoben werden, vor allem die Fußgänger profitieren davon: Der Fußgängerbereich auf der Nordseite wird deutlich breiter als der bestehende Bürgersteig. 16 statt bisher 13 Parkplätze soll es zwischen neu gepflanzten Bäumen an beiden Straßenseiten geben. Zwischen den Parkplätzen sieht der Plan „Baumquartiere“ vor, die mit einem erhöhten Randstein vor allzu forsch einparkenden Autos geschützt werden sollen. Die bisher recht nah an den Fassaden der Häuser auf der Nordseite der Poststraße stehenden Bäume müssen für die neue Lösung allerdings verschwinden. Als Straßenbelag ist Asphalt vorgesehen, in der Kurve vor der Einfahrt zum Schloss und im Kreuzungsbereich mit Schulgasse und Kirchstraße soll auch die Straße so gepflastert werden wie die Fußgängerbereiche rechts und links der Straße. Rund 511 000 Euro soll die Umgestaltung des Straßenabschnitts kosten.