Vorschau Von Mozart bis Rock und Blues

Geislingen / swp

Der Geislinger Gospel-Chor No Distance singt heute unter der Leitung von Angela Sieg in der Markuskirche in Geislingen. Das Motto lautet „Miracle“. Beginn ist um 19.30 Uhr. Am morgigen Sonntag, 23. Dezember, gibt der Amadeus-Mädchenchor sein Weihnachtskonzert in der Geislinger Jahnhalle. Ab 17 Uhr erklingen Weihnachtslieder aus vier Jahrhunderten und unterschiedlichen Ländern. Ein weihnachtliches Kirchenkonzert findet um 17 Uhr in der Sankt Hippolyt Kirche in Böhmenkirch unter der Leitung von Manuel Nußgräber statt. Mitwirkende sind die Flötengruppe, die Jugendkapelle und das Orchester des Musikvereins „Frisch Auf“ Böhmenkirch. Die Sänger des TSV Bad Überkingen und des TV Unterböhringen beschließen ab 18 Uhr die Kurkonzertsaison im Kurpark Bad Überkingen mit ihren Weihnachtsliedern. Dirigent Herbert Metzler und die Chöre laden zum Mitsingen ein. Werner Dannemann & Friends sind dann morgen Abend zu Gast in der Geislinger Rätsche. Das neue Rock-Blues-Programm unter dem Namen „Flames at Montsegur“ beinhaltet knackige Grooves und Soli, die von Gitarre und Saxofon getragen werden. Die Band Metropolice lässt es ab 21 Uhr unter dem Motto „Rockin’ the christmas tree“ in der neuen Location der Musikerinitiative MieV in der Geislinger Hauptstraße 134 krachen.

Am Dienstag, 25. Dezember, führt der Kirchenchor Heilig Kreuz während des festlichen Hochamtes in der Degginger Pfarrkirche Heilig Kreuz die „Missa solemnis in C“ von Wolfgang Amedeus Mozart auf. Der Gottesdienst beginnt um 10.15 Uhr. Vier Bands treten ab 19.30 Uhr beim Weihnachtsfestival „Heiligs Blechle“ in den Räumen der MieV auf. Ein Weihnachtsliedersingen mit der Geislinger Stadtkapelle gibt es um 18 Uhr in der evangelischen Stadtkirche in Geislingen.

Bezirkskantor Thomas Rapp lädt am zweiten Feiertag, 26. Dezember, zu einem Festtagsgottesdienst mit Weihnachtsliedersingen in die Stadtkirche ein. Liturg und Prediger wird Dekan Martin Elsässer sein. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr.