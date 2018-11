Konzert Von Märchen bis hin zu James Bond

Wiesensteig / Patricia Jeanette Moser

Das Motto „Märchen, Mythen und Legenden“ passe „perfekt in den Spätherbst“, sagte Moderatorin Biggi Kollenda im Festsaal des Wiesensteiger Residenzschlosses.

Die Stadtkapelle, unter der Leitung von Peter Zwisele, ließ etwa bei „The Camelot Chronicles“ von Philipe Sparke die Ritter der Tafelrunde musikalisch lebendig werden. Sie zeigte ihre Big-Band-Qualitäten uneingeschränkt am ganzen Abend. Düsterheit beim mystischen Thema kam von den Tieftönern, den Blechinstrumenten, Spannung entwickelten die Trommelwirbel, unterstützt von den hellen Klarinetten.

Weitere spannende Themen waren „Der Wolkenmann“ von Thiemo Kraas und der „Abendsegen“ von Engelbert Humperdinck aus der Oper „Hänsel und Gretel“. In der „Legende vom Bernsteinzimmer“ von Michael Geisler führte die Kapelle in eine weitere Traumwelt hinein. „The world is not enough“ nach dem gleichnamigen James Bond-Film, führte ins 20. Jahrhundert. Ein Höhepunkt an dieser Stelle war der Solobeitrag von Brigitte Kollenda am Saxofon. Ein weiteres berührendes Solo am Konzertabend gab es von Birgit Baumeister. Sie wechselte von der Querflöte zur Blockflöte bei „Die Gemeinschaft des Ringes“.

Ebenfalls verdienten und geradezu frenetischen Applaus erntete die Jugendkapelle Wiesensteig, die das Konzert unter der Leitung von Markus Henning eröffnete. Emma Wagner am Schlagzeug legte engagiert den Rhythmus vor bei „A Sailors Adventure“ von Kees Vlak und weiteren Stücken. „Harry Potter and the prisoner of Azkaban“ ließ im Intro harmonische Querflöten erklingen. Bei „Arocknophobia“ zeigte sich Marcel Raff ganz mutig und wechselte ans Schlagzeug. Das Publikum honorierte die Leistung der 25 Mitglieder der Jugendkapelle mit frenetischem Applaus.