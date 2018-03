Verkehr Von Flüsterbelag bis Blitzer

Böhmenkirch / Thomas Hehn

Eigentlich ging es nur um eine Stellungnahme. Doch dann löste der Lärmaktionsplan der Stadt Lauterstein in der jüngsten Sitzung des Böhmenkircher Gemeinderates eine Grundsatzdebatte aus, wie man auch in Böhmenkirch mehr für den Lärmschutz der Anwohner an der B 466 tun kann.

Wie berichtet, erwägt Lauterstein unter anderem das Aufbringen von Flüsterasphalt in den Ortsdurchfahrten von Nenningen und Lauterstein, Tempo 30 in Nenningen (in Lauterstein gilt es schon teilweise) und das Versetzen der Ortseingangstafel in Weißenstein Richtung Steige, um die Bürger vor dem Verkehrslärm auf der B 466 zu schützen. Außerdem fordert die Stadt eine Lkw-Maut für die Bundesstraße und stärkere Kontrollen von Motorradfahrern.

„Wir müssen da langsam auch tätig werden“, mahnte Bauamtsleiterin Elke Ihring und erinnerte an frühere Untersuchungen: Bereits 2012 hatte die Landesanstalt für Umweltschutz eine Verkehrsbelastung von 3,2 Millionen Fahrzeugen auf der B 466 im Ort errechnet. Demnach sind 240 Einwohner in 100 Wohnungen an der Bundesstraße unzumutbarem Lärm von bis zu 75 Dezibel A tagsüber und 70 Dezibel A nachts ausgesetzt. Schon ab 55 Dezibel am Tag ist der Bund als Straßenbaulastträger in der Pflicht für entsprechenden Lärmschutz zu sorgen.

Eine Gelegenheit dazu würde sich im kommenden Jahr bieten: Da die Gemeinde in der Ortsdurchfahrt auf einer Länge von 400 Metern eine Hauptwasserleitung auswechseln will, könne man bei der Gelegenheit einen „Flüsterbelag“ aufbringen, sagte Bürgermeister Matthias Nägele. Er habe in der Angelegenheit auch schon beim Regierungspräsidium angeklopft, allerdings noch keine Antwort erhalten.

„Warum führen wir nicht Tempo 30 auf der Ortsdurchfahrt ein? Andere kriegen das doch auch hin“, schlug Markus Fehrenbacher vor. „In Urspring gilt das nur nachts“, wurde Fehrenbacher belehrt. Michael Lang hielt Tempo 30 auf der Bundesstraße für „völligen Quatsch“. Dass in der Ortsdurchfahrt selbst die erlaubten 50 Stundenkilometer nicht eingehalten werden, belegte der Bürgermeister mit Zahlen einer Messung vor der Metzgerei Barth: Dort seien zwölf Prozent aller Fahrzeuge mit Tempo 51 bis 70 gemessen worden. Außerdem gebe es immer mehr Beschwerden von Anwohnern über Raser in der Baierstraße. Das Landratsamt habe auf seine Bitte hin Tempokontrollen zugesagt, berichtete Nägele weiter. Günter Pallaoro ist das nicht genug: „Richtung Söhnstetten fahren Motorräder auf einem Rad aus dem Ort“, schimpfte der Rat und forderte einen stationären Blitzer an der Ortsdurchfahrt.

„Das vermindert die Probleme nur. Unser oberstes Ziel muss eine Umgehung sein“, warf Phi­lipp Elwert ein. Er regte an, in der Sache die beiden Landtagsabgeordneten Nicole Razavi (CDU) und Sascha Binder (SPD) in den Gemeinderat einzuladen. Demnächst finde die Landesverkehrskonferenz statt. Da werde man sehen, welche Priorität die Umgehung in Stuttgart habe, entgegnete der Bürgermeister (siehe Infobox).

Konkrete Beschlüsse gab es in der Sitzung vorerst keine. Das stand auch nicht auf der Tagesordnung. Das Gremium beschränkte sich in der Folge darauf, den Lärmaktionsplan der Stadt Lauterstein zu begrüßen und die darin geplanten Maßnahmen „gemeinsam in der Raumschaft anzugehen“.