Wissensimpulse Von den Stärken der Resilienz

Von Joa Schmid

Im „Glückstagebuch“, das der Diplompsychologe Dr. Denis Mourlane den rund 300 Besuchern am Ende seines eineinhalbstündigen Vortrags im Kreissparkassen-Forum in Göppingen empfohlen hatte, dürfte diese Veranstaltung in der Reihe „Wissensimpulse“ von den meisten positiv erwähnt werden. Der Referent beschäftigt sich seit 2009 mit einer erstaunlichen psychischen Widerstandskraft, die es Menschen erlaubt, mit Druck, Veränderungen oder Schicksalsschlägen gelassener umzugehen, als andere. Es ging um Resilienz.

Der Begriff stammt aus der Materialwirtschaft und bezeichnet die Fähigkeit bestimmter Materialien, nach Druck und Belastung wieder ihre ursprüngliche Form anzunehmen. „Diesen Begriff hat sich die Psychologie ausgeliehen“, so Mourlane. Als Beispiele nannte der 49-Jährige einen Schwamm.

„Sehr resiliente Menschen sind keine Super-Männer oder Super-Frauen, aber sie finden relativ schnell Wege aus Traurigkeit oder Verzweiflung.“ Die Art zu denken entscheide darüber, wie gut das gelingt. Als Beispiel nannte der Referent Nelson Mandela, der wegen seines Kampfes gegen die Apartheit in Südafrika 27 Jahre in Haft war und dabei sein Ziel nie aus den Augen verlor.

Menschen wie Mandela schaffen es, destruktive durch andere, positive Gedanken zu ersetzen. Die Fähigkeit, die Perspektive derart zu verändern sei einer der entscheidenden Faktoren für Erfolg und Gesundheit. Resiliente Menschen erkrankten deutlich seltener an Burnout und hätten weniger psychische Probleme.

Eine Umfrage im Publikum ergab, wie die Besucher resiliente Menschen beschreiben würden. Die genannten Eigenschaften reichten von optimistisch, ausgeglichen und achtsam über mutig, strukturiert und diszipliniert bis zu humorvoll, selbstkritisch und einfühlsam. Eine gute Beschreibung, fand der Psychologe, der sich dann mit den sieben Faktoren der Resilienz beschäftigte.

Einer davon ist die Emotionssteuerung. Sie beschreibt die Fähigkeit, unter Druck ruhig zu bleiben. Was passiert, wenn die Impulskontrolle versagt, zeigte Mourlane am Beispiel des Kopfstoßes von Zidane gegen Materazzi im Finale der Fußball-WM 2006. Wichtig sei die Fähigkeit, sein Verhalten unter Druck steuern zu können. Auch die Kausalanalyse spielt eine wichtige Rolle. Sie befähige Menschen, die Gründe für etwaige Rückschläge zu erkennen. Das helfe dabei, den selben Fehler nicht immer wieder zu machen. Der vierte Faktor – die Selbstwirksamkeit – beschreibt nach den Worten von Mourlane den Wunsch, Herausforderungen anzunehmen. Wer die Fähigkeit hat, auch in sehr schwierigen Situationen einen Sinn zu erkennen und etwas Positives zu sehen, der verfügt über einen realistischen Optimismus, auch das ist ein Faktor für Resilienz. Weitere Voraussetzung für Resilienz; Empathie. Dabei geht es um die Fähigkeit, sich in andere Menschen hinein zu versetzen. Letzter Punkt: die Zielorientierung. Dahinter steckt die Bereitschaft, Ziele unabhängig von der Meinung anderer zu verfolgen. Im Folgenden ging es dem Diplompsychologen darum, Strategien aufzuzeigen, wie man seine eigene Resilienz weiterentwickeln und trainieren kann. Hilfreich sei es dabei, so der Referent, seine psychologischen Grundbedürfnisse ernst zu nehmen, etwa sein Selbstwertgefühl, sein Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle, die Sehnsucht nach Bindung, nach Sinnhaftigkeit und Balance.

Eine weitere Möglichkeit, sich selbst resilienter zu machen, sei es, mehr Dinge positiv wahrzunehmen, Dabei helfe das eingangs erwähnte Glückstagebuch – mit oder ohne Vortrag.