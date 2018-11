Ausflug Volle Hütte zum Saisonfinale

Kuchen / Günter Hofer

An 42 Wochen war das Waldheim unterhalb der Kuchalb in diesem Jahr geöffnet. Immer Mittwoch und Sonntag bewältigten die Menschen den steilen Anstieg zum Waldheim. Sie schätzen die Gastfreundlichkeit der Germania-Wirtsleute und das Ambiente.

Für den reibungslosen Ablauf am Sonntag sorgten Günther und Ingeborg Spiralke sowie Gerhard und Gerlinde Schweizer. Vier von knapp 70 Personen, die den Betrieb am Laufen halten. Johannes Bilgery, der Vereinsvorsitzende der Germania, ist stolz auf seine Truppe Ehrenamtlicher. Zudem freut er sich sehr darüber, dass unter den Helfern viele Menschen sind, die nicht einmal Mitglied im Verein sind.

Die Helfer haben auch einen großen Anteil daran, dass der Verein finanziell solide aufgestellt ist, was keine Selbstverständlichkeit darstellt. Denn vor etwas mehr als zehn Jahren brannte das Waldheim ab und wurde neu aufgebaut, was viel Geld gekostet hat. Dank der Arbeitsdienste konnte die Germania diese Ausgaben wieder ausgleichen.

Doch auch die vielen Besucher unterstützen mit ihren Ausflügen zum Waldheim die Germania. Firmen oder Kuchens Gemeindeverwaltung nutzten das Waldheim in der nun abgelaufenen Saison rege. Auch Geburtstags- und Jahrgangsfeiern fanden hier statt. Beliebt war es auch bei Schulen und Kindergärten für einen Ausflug. Oben am Berg tobten die Kinder nach Herzenslust auf dem großen Spielplatz herum und grillten danach an der Grillstelle ihr mitgebrachtes Würstchen über dem offenen Feuer.

Es sind aber nicht nur die Kuchener, die das Waldheim der Germania als Ausflugsziel schätzen. Beim Herbstfest mit Gottesdienst im Freien waren zum Beispiel auch Gäste aus Heidenheim vor Ort und viele Göppinger folgten der Einladung der Neuapostolischen Kirchengemeinde zum Feiern.

Dank des schönen Wetters am Sonntag waren – wie so oft auch in diesem Sommer – die etwa 70 Plätze auf der Sonnenterrasse begehrt, gleiches galt für die etwa 50 Sitzplätze im Inneren. Einer der vielen Gäste war der Göppinger Musiker und Liedermacher Werner Dannemann, der die idyllische Lage schätzt. Auch der Gingener Gemeinderat Gerhard Wüstling nutzte den letzten Öffnungstag für einen Spaziergang nach Kuchen und einen Waldheimbesuch. Zusammen mit seiner Frau war er in diesem Jahr mehrmals dort Gast.

Ebenfalls als Dauergast bezeichnet sich Marianne Morlock. „Früher bin ich oft mit dem Fahrrad den Berg hinaufgestrampelt“, sagte die sportbegeisterte Rentnerin. Mittlerweile gehe es im Schlepptau von Ehemann Manfred auf Schusters Rappen den Berg hinauf, fügte sie hinzu und schmunzelte.

Wunsch nach einem Sessellift

„Der Bergmarsch zum Waldheim hinauf ist anstrengend“, bestätigte auch die zwölf Jahre alte Joy aus Süßen. Ihre glorreiche Idee: „Kuchen müsste einen Sessellift vom Friedhof bis zum Waldheim bauen“. Die Idee wäre natürlich ein touristischer Highlight und ein Renner in der Region. Johannes Bilgery schmunzelt über den Vorschlag, den schon andere hatten: „Oft kommen Besucher und träumen von solch einer Aufstiegshilfe.“

Info Außerplanmäßig sperrt Johannes Bilgery das Waldheim am 14. Dezember nochmals auf. Die 2017 ins Leben gerufene Waldweihnacht wird bei Glühwein und Waffeln gefeiert. Schulkinder führen ein Krippenspiel auf, Sänger aus Unterböhringen singen weihnachtliche Lieder und der Nikolaus wird erwartet. Dann aber bleibt das Waldheim lange geschlossen – bis März 2019.