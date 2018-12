Premiere Vierbeiner beleben DJK-Winterlauf

Von Rolf Bayha

Die Winterlaufserie der Deutschen Jugendkraft (DJK) Göppingen ist eine bei den Laufsportlern der Region beliebte Veranstaltung und wird in diesem Jahr zum 31. Mal an drei Samstagen von Dezember bis Februar ausgetragen. Beim Auftakt des Dreiteilers am 15. Dezember ist erstmals ein Hundelauf im Programm.

Ideengeberin zu dem außergewöhnlichen Rennen, das es in der Region nur noch in Esslingen gibt, ist Tanja Laske vom Team der „Hundetrainer-GP“, einer mobilen Schule für Hundetraining und Verhaltenstherapie mit Sitz in Göppingen, in der sich vier Trainerinnen zusammengeschlossen haben. „Zunächst haben wir eigentlich an ein Mitwirken beim Barbarossa-Berglauf gedacht“, erklärt die Hundetrainerin, die sich ihr Zertifikat auf der Akademie für Tiernaturheilkunde (ATN) in der Schweiz erworben hat, „das konnten wir dann aber finanziell nicht stemmen“.

So ist die 47-jährige Hundeliebhaberin bei ihrer Suche nach weiteren geeigneten Veranstaltungen auf den DJK-Winterlauf im Göppinger Bürgerhölze gestoßen und rannte bei Organisator Andreas Hinterschweiger gleich offene Türen ein. „Ich finde die Idee wirklich klasse“, zeigt sich der Leiter des DJK-Winterlauf-Organisationsteams begeistert, „das belebt unseren Lauf“. Seit der Übernahme der Leitungsaufgabe von DJK-Urgestein Rudi Viehmaier vor fünf Jahren ist der Eislinger jedes Jahr dabei, Neues zu testen um frischen Wind in die über 30 Jahre alte Traditionsveranstaltung zu bringen. Da kam die Idee mit dem Hundelauf zur richtigen Zeit. Der Start des Laufes, bei dem mit Rücksicht auf die Tiere auf den Startschuss verzichtet wird, ist um 12.30 Uhr, anderthalb Stunden vor dem Kinderlauf. Gerannt wird mit den Vierbeinern auf dem traditionellen Rundkurs über fünf Kilometer, der in den Spitalwald in Richtung Wannenhof und an der Hohenstaufenstraße zurück zum DJK-Heim im Bürgerhölzle führt.

„Wir müssen auf eine klare Trennung zwischen Hunde- und Sportlerlauf achten“, erklärt Hundetrainerin Simone Möhrle-Heft. „Die Tiere könnten ein Problem damit haben, wenn es zu eng wird“, weiß die 48-Jährige, die ebenfalls das ATN-Studium absolviert hat, und verweist auf die umfangreichen Teilnahmebedingungen, die zur Sicherheit von Mensch und Tier strikt eingehalten werden müssen. So müssen die Hunde völlig gesund und mindestens zwölf Monate alt, sowie sozialverträglich sein. Läufige oder trächtige Hündinnen sind vom Rennen ausgeschlossen. Geführt werden die Vierbeiner an einem Zuggeschirr-Brustgeschirr und sind mit dem Läufer über eine elastische Leine mit höchstens zwei Metern Länge verbunden. Halsbänder jeglicher Art sind nicht zulässig.

„Wir wollen bei unserer Veranstaltung zeigen, dass ein friedliches Miteinander zwischen Hunden und Menschen möglich ist“, erläutert Tanja Laske die „Win-Win-Situation Hund-Mensch“. Beide würden davon profitieren. „Hunde, die bewegt werden, sind auch viel ausgeglichener“, weiß die Trainerin, die bei der Veranstaltung die Aufsicht führt und mit einer Teilnahme von 15 bis 20 Hundeführern zufrieden wäre. „Natürlich findet auch beim Hundelauf eine Zeitnahme statt“, erklärt Andreas Hinterschweiger, „und es gibt Preise“. Die ersten drei Männer und Frauen erhalten jeweils Pokale und ihre Tiere Sachpreise. Eine Anmeldung ist bereits über das Internet www.abavent.de beim Zeitnehmer möglich.

Info Einzelheiten über den Hundelauf im Internet unter www.hundetrainer-gp.de und www.djk-winterlaufserie.de.