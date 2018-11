Ebersbach Vier Geflüchtete lesen „Geschichte einer Flucht“

Ebersbach / Lilli Ell

In der Ebersbacher Stadtbibliothek lasen vier Geflüchtete in vier Sprachen aus einem Buch von Khaled Hosseini.

Die Stadtbücherei in Zusammenarbeit mit der Stadt Ebersbach, der Buchhandlung Schmid und der Flüchtlingshilfe Ebersbach hatten zu einer besonderen Lesung in die Bücherei eingeladen. Die Veranstalter staunten, weil so viele Interessierte der Einladung gefolgt waren.

Im Mittelpunkt des Abends stand „Die Geschichte einer Flucht“ des Bestseller-Autors Khaled Hosseini. Diese Geschichte wurde von vier Geflüchteten, die in der Zwischenzeit in Ebersbach leben, auf Arabisch, Deutsch, Persisch und Englisch gelesen. Die Lesungen wurden begleitet von dem Palästinenser Samer Fanous am Keyboard.

Die Bilder, die die Geschichte illustrieren, machen beeindruckende Szenen anschaulich. Die Geschichte entstand, nachdem Alan Kurdi, ein syrisches Kind, drei Jahre alt, am 2. September 2015 im Mittelmeer ertrank. Hosseini, selbst geflüchtet, wuchs fern von seiner Heimat Afghanistan auf. Diese Erfahrung von Trennung und Heimweh wurde ihm Antrieb als Schriftsteller und gleichzeitig gesellschaftspolitischer Auftrag.

Es lasen Ilyas Yousif auf Arabisch, Esraa Ahmad auf Deutsch, Aref Alizadeh auf Persisch und Zeneb Ghaber auf Englisch. Die atmosphärisch-dichte Erzählung wurde schnörkellos, ohne jedes Pathos vorgetragen, was für die Zuhörer um so intensiver in der Wirkung und bewegend war. Die farbigen, beeindruckenden Illustrationen von Dan Williams taten ein Übriges, die Musik unterstrich die Fremdheit der verschiedenen Kulturen einerseits und andererseits hob sie die menschlichen Gemeinsamkeiten wie Heimweh, Schmerz und Trauer hervor. Die Geschichte ist in einen Abschiedsbrief des Vaters an seinen Sohn Marwan verpackt, zugleich ist sie eine Lebensbeschreibung des Vaters an den Sohn.

Es wird erzählt von der Kindheit des Vaters, von Marwans Kindheit, von den Farben und Gerüchen seiner Heimat. Er zeichnet eindringliche, bunte Bilder der Stadt, mit den Geschäften, dem Markt, den Düften und den Menschen, die trotz unterschiedlicher Religionen friedlich zusammen lebten. Dann verändert sich die Idylle durch den Krieg, die Bombenkrater, die Marwans Spielplätze wurden.

Auch die Bilder verändern ihre Farbgebung, alles wird in düsteres Licht getaucht. Zuletzt kommt der Abend am Meer, die Ankunft in einer fremden Welt, die vielen Menschen in Not aus allerhand Ländern. Sie erfahren Unsicherheit, fremde, angsterfüllte Blicke, auch Zurückweisung auf ihrem Weg nach Europa. Über allem aber steht die Hoffnung, das Meer möge gnädig sein; das sind die Wünsche einer Mutter. Es ist eine geniale Geschichte, um die Einzelschicksale hinter den schrecklichen Zahlen toter Geflüchteter erfahrbar werden zu lassen. Es könnte die Geschichte der vier Geflüchteten sein, die vorgelesen haben, umso mutiger erschien es, dass sie den Text einem Publikum, das stellenweise atemlos lauschte, vorgestellt haben. Die Geschichte ist eine Hommage an alle Flüchtenden der Welt und für eine Mahnung, die unter uns Lebenden weiterhin zu unterstützen.