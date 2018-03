Porträt Vielstimmiger Sangesabend in Nenningen

Vielstimmiger Sangesabend in Nenningen

Nenningen / Margit Haas

Stimmungsvoll gedeckte Tische, ein Kachelofen, der wohlige Wärme verströmt, an den Wänden Musikinstrumente, die belegen: In der Weinhaldenhütte zwischen Nenningen und Weißenstein geht es musikalisch zu. „Hoch auf dem gelben Wagen“, erklingt es vielstimmig. Auch ein älteres Ehepaar aus Gussenstadt ist zu diesem Zupf- und Örgeles-Stammtisch in das ehemalige Vereinsheim der Nenninger Gartenfreunde gekommen.

„Wir sind immer dabei“, bekräftigen die Beiden. Auch aus Donzdorf und Ursenwang waren an diesem kalten Winterabend Gäste in die gut geheizte Hütte gekommen. Musiker aus der näheren Umgebung spielen hier seit Jahrzehnten immer am letzten Freitag eines Monates gemeinsam auf und laden zum Mitsingen ein. Mal ist es nur eine Handvoll, mal machen sie das Dutzend voll.

Viele Fotos an den Wänden bezeugen die ausgelassene Stimmung bei den Zupf- und Örgeles-Stammtischen. Die überwiegend älteren Besucher brauchen die Liederbücher eigentlich gar nicht, denn sie können die alten Lieder fast alle auswendig. Heinz Nagel zeigt trotzdem die Lieder an, damit auch die weniger Textsicheren fröhlich mitsingen können. „Nr. 329: Wie ist die Welt so groß und schön. Wir singen die drei ersten und den letzten Vers“, gibt der Nenninger vor.

Heinz Nagel war etwa 25 Jahre lang Vorsitzender der Nenninger Gartenfreunde. Zum Anfang des Jahres löste sich der Verein auf. Und hatte sich zuvor in die Satzung geschrieben, dass das Vereinsvermögen dann an die Stadt Lauterstein übergehen soll. Dort freut sich Bürgermeister Michael Lenz, dass er mit dem Förderverein der SG Lauterstein eine Gruppe von Ehrenamtlichen gefunden hat, die die Bewirtung der Sangesabende fortführen. „Die Weinhaldenhütte sollte weiter gemeinnützig verwendet werden. Eine gewerbliche Vermietung kam deshalb nicht in Frage“. Andererseits: „Wenn sie nicht belebt wäre, müsste sich die Stadt um die Pflege der Hütte und des Außenbereichs kümmern“.

Mit dem Bewirtungsteam um die Familie Galli „kann die schöne Tradition der Zupf- und Örgelesabende fortgeführt werden“, freut sich der Rathauschef. „Das war eine glückliche Fügung“. Denn der Schultes weiß, dass es eines gewissen Aufwandes bedarf, die Abende zu organisieren. „Da steckt viel Idealismus dahinter“.

An diesem Abend sind es Elke Schmid, Christoph Klaus und Michael Kölle, die sich um die Gäste kümmern. Christoph Klaus hatte bereits am Vormittag den Kachelofen eingeheizt, Elke Schmid richtet in der kleinen Hütte die kalten und warmen Vesper, die aus der örtlichen Metzgerei angeliefert worden waren. Michael Kölle hat alle Hände voll zu tun mit dem Einschenken der Getränke und zuckt auch nicht zusammen, als eine jüngere Besucherin ein „Radler süß-sauer“ bestellt. Das Paar aus Lenglingen erfuhr von Freunden von dem besonderen Musikabend und hat mit Müh und Not noch zwei Plätze ergattert. Sie singen begeistert mit, nachdem sie sich das Abendessen hatten schmecken lassen. Und wollen wieder kommen – vielleicht im Sommer. Dann lädt die Terrasse zum gemütlichen Verweilen ein.

Info Weil der letzte Freitag im März der Karfreitag ist, findet der nächste Zupf- und Örgeles-Stammtisch bereits am Freitag, 23. März, ab 18 Uhr statt. Am 25. Mai laden die Musikanten zum „Tiroler Abend“ mit der entsprechenden Bewirtung ein.