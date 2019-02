N Viele Ausflügler zieht es in den Kurpark

Viele Ausflügler zieht es in den Kurpark

Bad Überkingen / G

Das herrliche Vor-Frühlings-Wetter hat am Wochenende viele Menschen ins Freie gelockt. Ein beliebtes Ausflugsziel war am Sonntag beispielsweise auch der Kurpark in Bad Überkingen, wo zahlreiche Ausflügler die Sonne genossen und es sich gut gehen ließen. Sie spazierten die Kaskaden hinauf zum Brunnentempel, sonnten sich auf Liegestühlen und nutzten das schöne Ambiente auch für das eine oder andere Foto. Lecker war auch die erste Eiskugel der Saison: Im Café des Überkinger Thermalbads herrschte reger Betrieb.