Veranstaltung Viele Attraktionen beim Pfingstmarkt

Wäschenbeuren / swp

Trödel, Nützliches, Deko, Schmuck, Kleidung oder Unterhaltung – der traditionelle Pfingstmarkt lockt am Pfingstmontag wieder ab sieben Uhr mit einem vielseitigen Angebot in die Ortsmitte von Wäschenbeuren. Besucher erwartet unter anderem ein Krämermarkt und ein großer Antik- und Trödelmarkt mit rund 180 Ständen, eine Hocketse der örtlichen Vereine mit musikalischer Umrahmung und ein großer Bücherflohmarkt.

Ein breites Angebot an Schmuck, Spielwaren, Bekleidung und nützlichen Haushaltsartikeln, Gewürzen, Deko- und Geschenkartikeln kann an den Antik- und Trödelmarkt-Ständen bestaunt werden. Die Vereine kümmern sich wie jedes Jahr um die Verpflegung. Auch die Bibliothek ist in diesem Jahr wieder für einen Bücherflohmarkt geöffnet. Eine bunte Auswahl von Antik bis ganz Neu lädt zum Stöbern ein. Der Erlös wird für den Kauf neuer Medien verwendet. Von 9.30 bis 16 Uhr ist der Bücherflohmarkt in der Bibliothek am Rathaus geöffnet.

Ein Karussell auf dem Schulparkplatz sowie Oldtimerrundfahrten in der Oberdorfstraße sollen für Unterhaltung der kleinen Besucher sorgen. In der katholischen Kirche finden kurze Orgelkonzerte von 13 bis 16 Uhr zu jeder vollen Stunde für ungefähr 15 bis 20 Minuten statt und bieten die Möglichkeit, sich aus dem sonst sehr lebhaften Marktgeschehen zurückzuziehen.

Da im Ort nur sehr wenige Parkplätze zur Verfügung stehen, werden wieder Shuttle-Busse zwischen Göppingen und Wä­schenbeuren im 20-Minuten-Takt sowie zusätzliche Busse von und nach Maitis, Lorch und Schwäbisch Gmünd eingesetzt. Der Fahrpreis für die Hin- und Rückfahrt beträgt an diesem Tag zusammen zwei Euro pro Person. Die Busse bedienen alle Haltestellen der Linie 11 zwischen Göppingen EWS-Arena, Bartenbach, Rechberghausen, Birenbach, Wäschenbeuren und Maitis.