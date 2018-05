Open-Air Viel Musik bei den Freilichtspielen Adelberg

Adelberg / Marcus Zecha

Ein großer Star wie Thomas Quasthoff fehlt bei den diesjährigen Freilichtspielen Adelberg, dafür soll es eine tote Berühmtheit richten: Gleich zum Auftakt der Open-Air-Reihe gibt es ein Wiederhören mit den Hits der viel zu früh gestorbenen Poplady Whitney Houston. Daneben gibt es ein Aufeinandertreffen der A-Cappella-Spottgruppe „Die Füenf“ mit Komödiant Bernd Kohlhepp alias Hämmerle, zwei local heroes der Spaßfraktion im Südwesten, ein weiteres Konzert mit Max Mutzke, diesmal mit dem renommierten Jazztrompeter Nils Wülker, einen Theaterklassiker von Shakespeare und das unverwüstliche „Oh wie schön ist Panama“ nach Janosch. Hier das Programm im Einzelnen:

Sonntag, 24. Juni, 19 Uhr: Tribute to Whitney Houston:

Whitney Houston bleibt auch nach ihrem Tod am 11. Februar 2012 unsterblich. Das liegt zum Einen an der langen Liste ihrer großen Hits und am einzigartigen Umfang ihrer Stimme über drei Oktaven, zum Anderen aber auch an ihrem tragischen Leben und ihrem frühen Tod. Im Wechsel von großen Musiksongs, szenischen Momenten und Textpassagen erinnert Kerstin Heiles an die Stationen dieses Lebens – vom Mädchen im Gospel-Chor zur Göttin im Pophimmel. Begleitet wird sie dabei von Christoph Pauli mit Band.

Freitag, 29. Juni, 20 Uhr: Die Füenf und Hämmerle auf einer Bühne:

Die Füenf und Hämmerle auf einer Bühne können die Besucher am 29. Juni in Adelberg erleben. Die fü(e)nf Gesangs-Comedians grooven sich augenzwinkernd durch Ohrwürmer und legendäre Trash-Medleys. Zwischen albernem Wortwitz und böser Satire präsentieren sie an diesem Abend Highlights aus ihren mittlerweile neun Bühnenprogrammen, inklusive einiger Hits eines weiteren viel zu früh gestorbenen Musikers: Wolle Kriwanek.

Bernd Kohlhepp ist Hämmerle. Und dieser sieht sich als Sänger, Entertainer, Charmeur, Provokateur und Improvisator unter einem Hut. Weitere Figuren bei Kohlhepp sind die rüstige Frau Schwerdtfeger, der Schwaben-Nerd Ebse Walker und Hotte, der Tresen(ver)steher.

Sonntag, 8. Juli, 19 Uhr: Lumberjack Bigband, Max Mutzke (Gesang) und Nils Wülker (Trompete):

Waren es bislang vor allem Gesangskollegen (wie etwa Cassandra Steen, Stefan Gwildis, Edo Zanki oder Thomas Quasthoff), die Max Mutzke zum Konzert mit der Lumberjack Bigband in den Klosterhof Adelberg mitgebracht hat, so hatte Mutzke diesmal den Einfall, seinen Freund und Trompeter Nils Wülker mitzubringen. Mit dem wird es am 8. Juli (ein Fussball-WM-freier Tag) jazzig im Klosterhof Adelberg. Unter dem Motto „Voice meets trumpet“ steht der namhafte Sänger und Eurovision-Songcontest-Teilnehmer mit einem Echo-Preisträger auf der Bühne. In der Presse wird Nils Wülker hoch gelobt. Der Spiegel schreibt vom „deutschen Jazz­wunder, und die Frankfurter Allgemeine Zeitung schwärmt: „Die Schönheit des Tons, die Perfektion der Diktion werden in Szene gesetzt von einem schier unversiegbaren Fluss melodischer Einfälle.“

Der Wahl-Münchner Wülker spielte als Gastsolist mit Gregory Porter und Klaus Doldinger, verantwortete 2016 die musikalische Gestaltung des Grimme-Preises und nahm Solo-Features für Marteria und Lina Maly auf.

Und was gibt es von Max Mutzke? Der Sänger, der vor 13 Jahren von Stefan Raab entdeckt wurde und zuletzt in der Elbphilharmonie mit dem NDR-Radiosinfonieorchester Hannover glänzte, wird wohl den bewährten Mix aus neuen und (vielen) bekannten Titeln präsentieren, die aber immer wieder in neuem Gewand daherkommen. So haben die Lumberjacker mit ihm mittlerweile vier Versionen seines „Just can’t wait until tonight“-Songs im Repertoire.

Montag, 16. Juli, 15 Uhr: Oh, wie schön ist Panama, nach der Erzählung von Janosch:

„Eine abenteuerliche Reise um die Welt und eine Geschichte über Freundschaft als Theaternachmittag mit Musik für die ganze Familie“ versprechen die Veranstalter für das traditionelle Kindertheaterstück bei den Freilichtspielen. Marianne Terplan hat das 1978 erstmalig erschienene, inzwischen berühmte Kinderbuch von Janosch für die Bühne bearbeitet.

Sonntag, 22. Juli, 19 Uhr: Der Kaufmann von Venedig. Komödie William Shakespeares:

William Shakespeare zog in dieser raffiniert gebauten Komödie alle komödiantischen Register und wirbt überdies effektvoll um Verständnis, Mitgefühl, Akzeptanz und Toleranz.