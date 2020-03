März 1920: Putschversuch in Berlin, anschließend Generalstreik im Deutschen Reich. Und in Süßen? 37 Männer wollen Fußball spielen, sie gründen am 18. März 1920, einem Donnerstag, den FV Süßen. Aus dem Fußballverein Süßen wird sieben Jahre später der VfR Süßen, der Verein für Rasensp...