Diverse Führungspositionen im Landratsamt werden neu besetzt – mit eigenen Leuten aus der Behörde. Und der Erste Landesbeamte Jochen Heinz, der Landrat Edgar Wolff innerhalb der Verwaltung – nicht politisch – vertritt, will womöglich selbst Landrat werden. Am 15. November wählt der Ludwigsburger Kreistag den Nachfolger von Landrat Rainer Haas. Wie unsere Partnerzeitung, die Bietigheimer Zeitung, berichtet, gibt es bereits einige Interessenten, darunter auch Heinz. Er solle Interesse haben, wolle sich aber offiziell nicht dazu äußern. Gestern war Heinz nicht zu erreichen, doch die Ludwigsburger Kreiszeitung zitiert ihn mit den Worten: „Noch habe ich aber nicht entschieden, ob ich meinen Hut in den Ring werfe.“ Der 45-jährige Jurist ist seit 15. September 2014 Erster Landesbeamter in Göppingen.

Veränderungen gibt es im Hauptamt: Dessen Leiterin Brigitte Kreß geht Ende September in den Ruhestand, der Kreistag hat unlängst Franz Nagel zu ihrem Nachfolger gewählt, den bisherigen Leiter des Kommunalamts. Auch der Stellvertreter von Kreß verlässt das Landratsamt: Markus Malcher wird künftig das Hauptamt in Uhingen leiten – dessen langjähriger Chef Reinhard Goldmann wird pensioniert. Offiziell im November wird dann die aktuelle Pressesprecherin des Landratsamts, Julia Schmalenberger, auf Malchers Stelle nachrücken. Dies bestätigte gestern die Leiterin des Büros für Kreisentwicklung und Kommunikation, Susanne Leinberger.

Bereits Ende Juli wurde Diplom-Verwaltungswirtin Brigitte Kreß nach mehr als 48 Jahren im öffentlichen Dienst offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Sie leitet das Hauptamt seit 13 Jahren. „Auf Sie war und ist stets Verlass. Sie hatten zu allen Themen eine fundierte Meinung und eine klare Haltung“, lobte Landrat Wolff seine Mitarbeiterin.