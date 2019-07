Der Vorstand der Kreisärzteschaft ist neu gewählt. Die Zusammensetzung ist ein absolutes Novum: Erstmals sind Vertreter aus allen Bereichen dabei.

Ärzte sind Mangelware. In den Kliniken, aber auch unter den Niedergelassenen. „In den kommenden Jahren werden wir das immer stärker feststellen“, unterstreicht Dr. Frank Genske, bisheriger und neu gewählter Chef der Kreisärzteschaft. Hausärzte, Kinderärzte und Gynäkologen, aber auch andere Fachärzte müssten jetzt schon Patienten abweisen, weil sie es schlichtweg nicht mehr schafften. „Auf der anderen Seite wird die Fünf-Minuten-Medizin beklagt“, sagt Genske. „Aber alles geht eben nicht.“ Die Kassenärztliche Vereinigung wiederum sieht kein Problem und den Kreis Göppingen ausreichend versorgt. „Das ist ein Widerspruch, da passen Theorie und Praxis nicht zusammen.“

Mediziner im Landkreis wollten Schulterschluss

Die Aufgabe anzupacken und Lösungen zu finden, das wird eine Herausforderung für die Zukunft. „Ich glaube, dass wir als Niedergelassene das Problem des Ärztemangels nicht allein lösen können“, ist der Vorsitzende der Kreisärzteschaft überzeugt. „Und die Kliniken auch nicht.“ Die Mediziner im Kreis üben deshalb den Schulterschluss: Erstmals seien die unterschiedlichen „Player“ im Gesundheitswesen in diesem Gremium vertreten.

Gemeinsam nachdenken über medizinische Versorgung

„Die Zusammensetzung ist ein absolutes Novum, über viele Jahre saßen nur Niedergelassene und Vertreter der Alb-Fils-Kliniken im Vorstand“, betont Genske. Jetzt könne auch das Christophsbad, der Reha-Bereich und das Gesundheitsamt mitreden. „Ich denke, das ist richtig und wichtig, da wir nur gemeinsam eine vernünftige medizinische Versorgung sicherstellen können“, unterstreicht Genske, für den es die zweite und letzte Amtsperiode sein wird.

„Die beiden Kliniken müssen endlich zusammenrücken“

Es sei zwingend erforderlich, „dass die einzelnen Vertreter an einem Tisch sitzen und über die unterschiedlichen Probleme, Anliegen und Bedürfnisse in Kenntnis gesetzt werden, sich austauschen und diskutieren“, ist die Maxime des Göppinger Internisten und Nephrologen. „Nicht übereinander, sondern miteinander reden und entsprechende Lösungen finden“, soll die Devise in den kommenden vier Jahren lauten. „Die beiden Kliniken müssen endlich zusammenrücken und die Ärzteschaft gut zusammenarbeiten“, sieht der Vorsitzende die einzige Möglichkeit, damit drängende Themen wie Notfallversorgung, Schlaganfallversorgung, multiresistente Keime sowie sterbende Arztpraxen angegangen werden können.

Genske hat noch einige Ziele

Genske hofft, in der kommenden Amtszeit noch einiges bewirken zu können: „Ich bin noch nicht mit allem fertig.“ Er wünscht sich, dass das neue Modell der Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) noch mehr Gestalt annimmt. Es gehe darum, die Versorgung im Landkreis sicherzustellen. Optimal werde das trotz aller Bemühungen nicht sein, „aber wenn wir nichts tun, wäre das eine Katastrophe“.

