Kleinkunsttage Verpackt ist besser als nackt, und Samso liebt Rimova

Süßen / Hans Steinherr

Sie singt Geschichten und moderiert den Alltag. Lucy van Kuhl alias Corinna Fuhrmann ist auf Kreuzfahrschiffen und auf Kleinkunstbühnen wie am Samstag in Süßen unterwegs. Groß ist sie. „Groß wie die Berge von Davos“. Auf Klassenfotos ist sie nur halb zu sehen und wenn man ihr statt eines richtigen Klimperkastens nur ein Keyboard hinstelle, sehe sie aus wie eine Giraffe am Futtertrog, sagt und singt sie. Groß, das ist Lucy van Kuhl. Die lange Kölnerin aus Berlin.

Samstagabend in der Süßener Zehntscheuer bekam sie, was sie brauchte. Klavier und intime Atmosphäre. Groß klingt nach Eigenlob. Ist es aber nicht. Zurückhaltend fast wirkt sie. Jedenfalls nicht hektisch und nicht aufgesetzt. Einfach wohltuend unverbraucht. Lang Lang ist groß am Klavier, sie ist lang. Mit fein nuanciertem Geplauder und romantisch verbrämten Balladen überraschte sie bei den Kleinkunsttagen.

„Fliegen mit Dir“ heißt ihr erstes Solo-Programm. Das Thema Reisen zu Lande, zu Wasser und in der Luft zieht sich wie ein roter Faden durch das Klavier-Kabarett. Mit Chansons über Krisen und liebevollen Geschichten. Ein Hauch Georg Kreisler, eine Prise Reinhard Mey und ganz viel Corinna Fuhrmann. Das ist sie privat. Der Funkturm in Berlin gibt der langen Blonden Halt. Weil er allen Stürmen standhält und immer so freundlich blinkt. Wer sanfte, klassische Klaviermusik, Blues und Boogie so bravourös beherrscht wie sie, kann kein bitterböses und billiges Proll-Programm. Auch nicht, wenn sie ganz cool (Kosename: Lucy in the Sky) die laktose-, fett- und zuckerfreien Bio-Essgewohnheiten der Prenzlauer-Berg-Bürger auf die Schippe nimmt. Und nicht, wenn sie sich über Bahn-Reise-Abenteuer mokiert. Sie sticht zu, aber verletzt nicht, hat sprachliche, feinsinnige Fähigkeiten, menschliche Dramen in melodische Träume zu verwandeln: „Ich bin eine Truhe mit Ballons, die am Boden liegen. Schließ mich auf und lass mich fliegen“.

Ihrem Publikum gibt sie theoretischen Klavierunterricht anhand der Beethoven-Sonate „Pathetique“. Jetzt weiß jeder, wie schwierig und kunstvoll es ist, so temporeich über die Tasten zu hasten. Lucy van Kuhl weiß: Auch die Toilette im ICE keimfrei zu verlassen, ist Kunst. Zu warten, bis jemand von außen die Toilettentür öffnet, sei auch keine Lösung. So hat sie schon den Ausstieg in Frankfurt verpasst.

Dann hebt sie ab („Fliegen mit Dir“). Mit dem Mann ihrer Träume. Auf einer 1,40 mal 2,00 Meter großen Matratze. Die genügt, um die Welt zu umkreisen. „Verpackt ist besser als nackt, wenn dich das Kopfkino packt“, singt sie. Und: Auch Koffer haben ein Liebesleben. Samso sucht und liebt Rimova. Und als er sie findet und ihren Zahlencode knackt, beginnt eine romantisch-rauschende Samso-Night. Lucy darf wiederkommen nach Süßen. Egal, ob vor oder nach ihren nächsten Kreuzfahrten und Höhenflügen.

Info Die 37-Jährige Corinna Fuhrmann gilt als Entdeckung Constantin Weckers. Die studierte Germanistin und Pianistin ist in Südfrankreich und Berlin zu Hause. Sie tourt mit ihrem Programm durch Deutschland und Österreich und ist auf Kreuzfahrschiffen auf der ganzen Welt unterwegs.