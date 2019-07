Ein 20-Jähriger Radfahrer ist durch eine mutwillig verbogene Metallfigur in Rechberghausen schwer verletzt worden. Vandalismusschäden sind auch am Feuerwehrmagazin zu vermelden.

Zwei eingeschlagene Fenster dieses Jahr reichten offenbar nicht als Böse-Buben-Streiche. Erstmals forderte Vandalismus in Rechberghausen jetzt einen Schwerverletzten. „Mit dem Unglück ist jetzt halt alles zusammengekommen“, meint Bürgermeisterin Claudia Dörner.

Ein 20-Jähriger war am Sonntag unerlaubterweise um 7.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg an der Kreissparkasse unterwegs, als er den bösartigen Streich der unbekannten Täter übersah. Diese hatten an einer der drei vor der Kreissparkasse aufgestellten Metallfiguren einen Arm so verbogen, dass er in den Gehweg hineinragte und das Hindernis nur schwer erkennbar war. Der Radfahrer hatte tragischerweise auch keinen Helm auf. Er musste im Krankenhaus stationär behandelt werden.

Schwerer Unfall in Rechberghausen Verbogene Arme einer Skulptur werden für Radfahrer zum Verhängnis Ein Radfahrer ist am Sonntag in Rechberghausen gestürzt, weil Unbekannte für ein gefährliches Hindernis gesorgt hatten. Der 20-Jährige Radler erlitt schwere Verletzungen.

Zerstörungswütige sind an Wochenenden unterwegs

Nach dem Vorfall war zunächst unklar gewesen, wem die Figuren eigentlich gehören. Es stellte sich nun heraus, dass sie im Rahmen der Gartenschau 2009 als Leihgabe der Kreissparkasse an die Gemeinde aufgestellt wurden. An der Figur selbst entstand kein Schaden. Der Arm konnte wieder zurückgebogen werden.

Vor dem Hintergrund der schweren Verletzung rücken die Sachbeschädigungen in den Hintergrund. Dennoch scheinen immer wieder zerstörungswütige Gruppen vor allem nachts und am Wochenende in der Gemeinde unterwegs zu sein. Seit mehreren Jahren wird beispielsweise auf dem Spielplatz am ehemaligen Gartenschaugelände immer wieder gezündelt und auch ein Feuer wurde schon gelegt.

Fensterscheibe in Feuerwehrmagazin eingeschlagen

Neben der verbogenen Figur ist es dieses Jahr aber noch zu weiteren Sachbeschädigungen gekommen. Im Feuerwehrmagazin wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Fensterscheibe eingeschlagen.Ob jedoch ein extremer Trend zum Vandalismus in der 5000 Einwohner zählenden Gemeinde vorliege, darauf wollte sich Bürgermeisterin Claudia Dörner nicht festlegen. Bis letzten Freitag sei an der Feuerwehr lange nichts zu vermelden gewesen. Vor zwei Wochen allerdings wurde auch in der Schurwaldschule eine Fensterscheibe eingeworfen.

Bürgermeisterin: Treffpunkte der Jugendlichen wechseln

Auf dem Gartenschaugelände ist dieses Jahr nach Kenntnis der Bürgermeisterin nichts vorgefallen. Dort kontrolliere die Polizei verstärkt, auch mit Unterstützung der Polizeireiterstaffel. „Was uns aber schon auffällt ist, dass sich die Treffpunkte der Jugendlichen verändern.“ Mal würden sie sich eher in Göppingen, mal in Wäschenbeuren oder eben in Rechberghausen aufhalten. Und überall wo sich viele Menschen und besonders Jugendlich treffen bleibe natürlich auch Müll liegen: „Der wandert leider erst ab einem bestimmten Alter wieder in die Mülltonne“, meinte Dörner.

Die Polizei konnte auf die Schnelle keine genauen Angaben zu vergangenen Sachbeschädigungen machen.

