Unfall Verletzter Radler löst Suche aus

Lorch / SWP

Ein betrunkener Radfahrer hat in der Nacht auf Sonntag in Lorch eine größere Suchaktion ausgelöst. Mehrere Streifen der Polizei versuchten in den frühen Morgenstunden den verletzten 28-Jährigen zu finden, der nach einem Sturz stark blutete, sich aber von der Unfallstelle entfernt hatte. Außerdem wurden Rettungshundestaffeln aus dem Ostalbkreis und dem Rems-Murr-Kreis alarmiert.

Die Beamten gingen davon aus, dass der Mann wegen seiner Wunde in eine hilflose Lage geraten sein könnte. Bevor jedoch die benachrichtigen Hundestaffeln die Suche nach ihm aufnehmen konnten, tauchte der Verletzte im Krankenhaus von Schorndorf auf.

Nach Angaben der Polizei blutete der 28-Jährige stark, nachdem er gegen 2.40 Uhr aus unbekannter Ursache vom Fahrrad gefallen war. Ein hinzukommender Mann bot dem Verletzten seine Hilfe an und verständigte den Rettungsdienst. Doch als die Sanitäter an der Unfallstelle eintrafen, war der 28-Jährige verschwunden. Nachdem er im Schorndorfer Krankenhaus aufgetaucht und behandelt worden war, musste der Mann eine Blutprobe abgeben, die ergab, dass er alkoholisiert war. Ihn erwartet eine Strafanzeige.