Kunst Verlassene Räume: Fotografie von Nicole Ahland

Eislingen / Hans Steinherr

Die Künstlerin Nicole Ahland setzt sich mit Räumen und Zwischenräumen auseinander. Fotografisch. Und sie belichtet die Wechselbeziehungen, die der Mensch mit ihnen eingeht. Verlassene, sich selbst überlassene Räume mit gebrochenen Fenstern und gebrechlichem Putz. Apocalypse now.

Zu sehen sind Räume, in denen die Totenstarre eingekehrt ist und einfallendes Licht leblose Bleiche verteilt. Totenbleich, aber nicht tot. Die Räume atmen noch aus. Einen Hauch von Emotionen und Erinnerungen an Menschen. Immer und immer wieder sucht die Fotografin und Künstlerin Nicole Ahland verlassene Räume auf. Verlassene, aber nicht leere. Wer sehen kann wie sie, sieht, was den Unterschied ausmacht.

Das Sehen-Können braucht Zeit. Manchmal taucht Nicole Ahland ein in die menschenleeren Räume in alten Gutshöfen, stillgelegten Fabriken, aufgegebenen Krankenhäusern, aber auch in die musealen Räume und Neubauten. Unterschiedliche Generationen haben unterschiedliche Geschichten zu erzählen. Manchmal verbringt sie Nächte dort, inhaliert die Aura die Räume aushauchen, geht mit ihnen Symbiosen ein. Und die Kamera belichtet.

„The Light between“ heißt ihre Ausstellung, die beim Kunstverein Eislingen in der Alten Post derzeit zu sehen ist. An jedem Ort geschieht etwas, das Spuren, Eindrücke hinterlässt. Irgendetwas bleibe immer haften, sagt sie und hört zu, was die sterbenden Räume ihr flüstern. Räume – genauer gesagt Innenräume – sind für sie wie Spiegelbilder. Ahland: „Sie definieren des Menschen gesellschaftliche Stellung und seinen Rang, soziologisch und philosophisch betrachtet.“ Das findet sich im Zwischenraum, im Raum zwischen Mensch und Raum. Im richtigen Licht betrachtet. Erst das Licht pult und schält aus Vergangen- und Dunkelheit Emotionen und Erinnerungen hervor, modelliert den Raum und die Fantasie des Betrachters.

Ahland, Jahrgang 1970, fotografiert Licht, wie es sich Bahn bricht, aus unsichtbaren Öffnungen austritt, aus Ritzen, Spalten, Oberlichtern, Fenstern und Türen hervorquillt und Dunkelheit gestaltet, Ecken und Kanten hervorbringt, zu Räumen kombiniert und Flächen dreidimensional werden lässt.

Es sind Bilder am Rande und zwischen Realität und Vermutung. Nicht immer bieten Räume Schutz. Da und dort läuft der Betrachter Gefahr, den Halt zu verlieren. Im hintersten Raum der Eislinger Ausstellung findet er zurück zur Bodenhaftung und zu Fotografien von (noch bewohnbaren) und eben erst verlassenen Räumen. Mit Tapeten an den Wänden und herumstehendem Mobiliar. Bilder und Büsten. Fotografien von Menschen kleben zur Erinnerung an Schrank- und Zimmerwänden. Fast kann man die menschliche Spur noch riechen. Hans Steinherr

Info Ausstellung in der Alten Post, Bahnhofstr. 12, in Eislingen, Öffnungszeiten: Di. bis Sa. 16-18 Uhr; So. und Feiertag 14-18 Uhr (bis 9. Dezember)