Rechberghausen Verkehrschaos: „Wir müssen weiter Druck machen“

Rechberghausen / Helge Thiele

Der Gemeinderat in Rechberghausen hat über die massive Zunahme des Lkw-Verkehrs auf der B 297 beraten. In der Sitzung wurde deutlich: Eine schnelle Lösung des Problems ist nicht zu erwarten.

Die Gemeinde Rechberghausen erstickt im Verkehr. Auf der B 297, die zugleich die Ortsdurchfahrt ist, bildet sich unter der Woche zu den Stoßzeiten ein langer Stau – das empfinden Anwohner und Verkehrsteilnehmer vor allem wegen des Schwerlastverkehrs als quälend. Doch schnelle Abhilfe ist kaum zu erwarten, das machte die jüngste Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend erneut deutlich. Allerdings haben sich Bürgermeisterin Claudia Dörner und die Bürgervertreter fest vorgenommen, bei dem Thema nicht mehr locker zu lassen.

Das vom beauftragten Experten Thomas Bantzhaff vorgestellte Ergebnis der jüngsten Verkehrszählung im Ort – eine massive Zunahme des Lkw-Verkehrs um 50 Prozent gegenüber 2012 – ließ im Gemeinderat die Alarmglocken schrillen. 1230 Lkw über 3,5 Tonnen waren nach Inkrafttreten des Schurwald-Lenkungskonzepts des Regierungspräsidiums gezählt worden. Mit Einführung des Konzepts waren alle Querungen vom Fils- ins Remstal für schwere Lastwagen gesperrt worden – bis auf die Route über die B 297. Die aktuelle Zählung, die zwischen dem 10. September und dem 21. Oktober vorgenommen wurde, ergab, dass nun im Schnitt 1954 Lastwagen und Lastzüge in 24 Stunden über die Bundesstraße durch Rechberghausen rollen.

Gemeinderat Markus Malcher sagte am Donnerstag: „Wir wussten es schon längst. Jetzt haben wir Echtzahlen und keine errechneten Zahlen aus Stuttgart.“ Für Malcher ist das Lenkungskonzept „gescheitert – und zwar auf unserem Rücken“. Ziel müsse sein, „weiter Druck zu machen“. Die hohe Belastung im Ort und in den übrigen Anrainergemeinden der B 297 im Schurwald sei kein bloßes Verwaltungsthema mehr, „im nächsten Schritt muss die Politik eingebunden werden“.

Tunnel als einzige Lösung?

Gemeinderätin Martina Zeller-Mühleis nannte die neuesten Lkw-Zahlen „sehr erschreckend“. Eine Lösung des Problems sei allerdings schwierig, da das Thema „komplex“ sei. Außer dem Bau eines Tunnels bleibt ihrer Meinung nach „langfristig nichts übrig“, da der Bau einer Umgehung mit einem hohen Landschaftsverbrauch verbunden sei. Das sei nicht zu verantworten.

Den für 10. Dezember anberaumten „Verkehrs-Gipfel“ im Göppinger Landratsamt, an dem zahlreiche Behördenvertreter, darunter auch des Regierungspräsidiums, sowie Vertreter aus Wäschenbeuren, Birenbach und Göppingen teilnehmen werden, befürwortet Zelller-Mühleis ausdrücklich. Die Grünen-Politikerin warnt jedoch davor, „bei den Bürgern zu hohe Erwartungen zu wecken“. Gemeinderätin Antje Walz-Stähle, die im Speditionsgewerbe zu Hause ist, machte in der Sitzung deutlich: „Ohne Lastwagen geht es nicht“. Sie forderte, die anderen, geschlossenen Schurwald-Querungen wieder zu öffnen.

Franz Steeb erinnerte in der Diskussion daran, dass der Lkw-Verkehr „mit Bedürfnissen zusammen hängt, die jeder von uns hat“. Jeder wolle stets die neueste und frischeste Ware in den Supermärkten und Geschäften. Eine Verbesserung der Situation für Rechberghausen könne daher nur in der „Verteilung des Verkehrs“ liegen. Steeb warb erneut für eine stärkere Nutzung der Krettenhofstraße und meinte an die Adresse der Grünen gerichtet: „Da sind sie aber auch dagegen, weil da irgendwelche Käfer rumspringen.“ Martina Zeller-Mühleis verwahrte sich in ihrer Replik gegen diesen Vorwurf und bedauerte das „Niveau der Debatte“ – dieser kleine Zwist war jedoch die einzige Nickligkeit in der ansonsten sachlichen Diskussion.

Bürgermeisterin Claudia Dörner kündigte in der Sitzung, die von mehreren Bürgern aufmerksam verfolgt wurde, an, dass weiter gezählt wird – gerade auch mit Blick auf die nach der Teil-Sanierung wieder geöffnete Krettenhof-Verbindung. Für die Rathauschefin steht fest: „Das Thema hat an Fahrt aufgenommen.“

Fragen zur Krettenhofstraße

Nicht abschließend beantwortet werden konnte in diesem Zusammenhang die Frage, ob die Krettenhofstraße nun künftig auch im Winter befahrbar ist. Dies werde im Göppinger Rathaus noch geprüft, sagte Dörner. Der „sanfte Ausbau“ sollte den Winterdienst auf der Strecke eigentlich möglich machen, nun sei dies von einem Mitarbeiter der Stadt Göppingen aber offenbar wieder in Frage gestellt worden. Immerhin hat eine Verkehrszählung an drei aufeinander folgenden Tagen Anfang Anfang November ergeben, dass die Zahl der Fahrzeuge insgesamt, die durch Rechberghausen rollen, leicht gesunken ist. Fraglich ist aber, ob zu diesem Zeitpunkt schon bei allen Verkehrsteilnehmern bekannt gewesen ist, dass die Krettenhofstraße wieder offen ist.

Verstöße in der Nacht

Ein weiteres Thema, das bei dem Treffen im Landratsamt Mitte Dezember zur Sprache kommen soll, sind die festgestellten Verstöße gegen das geltende Nachtfahrverbot für Lkw auf der B 297 in Rechberghausen. In den Gesprächen müsse geklärt werden, was das für Verkehr sei und welche Sanktionsmöglichkeiten es gebe, sagte Bürgermeisterin Dörner.