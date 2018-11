Leitartikel Helge Thiele zur Verkehrsbelastung auf der B 297 Verkehr: Die Zukunft jetzt planen

Kreis Göppingen / Von Helge Thiele

Immer mehr Menschen dämmert es: Der wachsende Verkehr auf den Straßen, verbunden mit all seinen belastenden wie gesundheitsgefährdenden Folgen, wird zum ganz großen Problem. Es ist eine produktive und mobile Gesellschaft, die sich tagein, tagaus den Kopf darüber zerbricht, wie der anschwellende Strom von Autos und Lastwagen eingedämmt, umgelenkt oder gestoppt werden kann. Die aktuelle Debatte über die massive Zunahme des Lkw-Verkehrs auf der B 297 ist ein gutes Beispiel für die Rat- und Hilflosigkeit, die fast schon in Verzweiflung umschlägt. Den Politikern vor Ort ist dafür kein Vorwurf zu machen. Sie versuchen alles, um die immer dramatischer werdende Situation zu entschärfen. Das ist richtig so, denn nichts zu tun, käme der Resignation vor dem drohenden Verkehrsinfarkt gleich – gefolgt vom unausweichlichen Attraktivitätsverlust der so lebenswerten Schurwald-Gemeinden.

In der jüngsten Diskussion im Rechberghäuser Gemeinderat hatte jeder Recht, mit dem, was er sagte. Und trotzdem gibt es derzeit keinen Ansatz, um den gordischen Knoten zu durchschlagen. Ja, jeder von uns muss sich kritisch hinterfragen, ob er bereit ist, einen Beitrag zur

Verkehrsreduzierung zu leisten. Wer lässt künftig sein Auto öfter stehen und erledigt Besorgungen mit dem Rad oder zu Fuß? Wer bestellt ab jetzt weniger Waren im Internet, die durch unzählige Lieferwagen bis vors Haus gekarrt werden? Wer nimmt öfter den Bus? Wer gibt sich damit zufrieden, wenn der Salat im Supermarkt mal zwei Tage alt ist? Wer lässt seine Kinder zur Schule laufen? Fragen, deren ehrliche Antworten deutlich machen: Ohne ein anderes Bewusstsein, ohne neue und attraktive (!) Mobilitätsangebote, ohne kreative Lösungen für den steigenden Warenverkehr, der auch mit den neuen Gewerbegebieten zusammenhängt, wird es kaum eine Lösung für die immer drängender werdenden Probleme auf der B 297 und anderswo geben. Die im April 2012 gesperrten Schurwald-Querungen für Lkw wieder öffnen? Das erscheint recht unrealistisch.

Der Vorschlag des Wäschenbeurer Bürgermeisters Karl Vesenmaier klingt da momentan am vernünftigsten: Die betroffenen Kommunen im Schurwald nehmen Geld in die Hand und fangen selbst damit an, ihre Zukunft zu planen. Ob Tunnel oder Viadukt, kostenlose Shuttle-Busse oder Reaktivierung der stillgelegten Bahnstrecke: Denkverbote sollte es jetzt nicht länger geben.