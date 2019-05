Durch den neuen Albaufstieg der A 8 ergeben sich bei der Gartenschau für Mühlhausen ungeahnte Möglichkeiten.

Die Fils verbindet fünf Tälesgemeinden miteinander

Die an vielen Stellen erlebbare Fils – das ist das wichtigste Bindeglied der fünf Tälesgemeinden, die sich um die kleine Gartenschau bewerben. In den einzelnen Gemeinden gibt es schon eine Vielzahl an Ideen und Vorschlägen.

B 466 aus Mühlhausen „aussperren“

Die markanteste Änderung in Mühlhausen ist noch ein Gedankenspiel: die Umsetzung des „Kunstraums A 8“ mit Installationen, Lichtkunst und einer Open-Air-Galerie. Dabei handelt es sich um einen Grüngürtel mitten im Ort – im Bereich der B 466 und des bisherigen Zubringers zur Autobahn. Durch den A 8-Neubau wäre es denkbar, die B 466 aus Mühlhausen „auszusperren“. Jürgen Pfaff vom Planungsbüro „faktorgruen“ schlug beim jüngsten Bürgerworkshop in Bad Überkingen vor, den Verlauf der Bundesstraße dahingehend zu ändern, dass sie auf dem bisherigen Albabstieg der Autobahn verläuft.

Einfahrt in die Tälesgartenschau

Der bisherige Albaufstieg könnte somit zur Einfahrt in die Tälesgartenschau für die Gäste werden, die auf der Autobahn anreisen. Sie sollen dort mit einem Tälesturm begrüßt werden. Vorgesehen ist in diesem Bereich auch das Informationszentrum und ein Bauernmarkt mit regionalen Produkten. An der Autobahnausfahrt soll ein großer Parkplatz für die Besucher entstehen.

