Viele Uhinger Stadträte finden die Parksituation in der Stadt unbefriedigend. „Zahlreiche Dauerparker blockieren die Kurzzeitparkplätze“, sagte SPD-Fraktionschefin Susanne Widmaier in ihrer Haushaltsrede am Freitagabend. Sie möchte vom Rathaus nun wissen, wo die Beschäftigten der Innenstadt...