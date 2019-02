Etat-Debatte Verkehr bleibt Dauerthema in Wäschenbeuren

Verkehr bleibt Dauerthema in Wäschenbeuren

Wäschenbeuren / Peter Buyer

Schon Anfang Dezember 2018 haben Bürgermeister Karl Vesenmaier und Kämmerer Steven Hagenlocher den Haushalt 2019 im Gemeinderat eingebracht. Für Wäschenbeuren ist es der erste Haushalt nach den Regeln des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens. Der Ergebnisüberschuss beträgt 615 350 Euro. Angesichts der guten Zahlen zeigten sich alle drei Fraktionen im Rat zufrieden, auch mit den geplanten sehr hohen Investitionen im laufenden Jahr – gut sieben Millionen Euro will die Gemeinde ausgeben – sind sie einverstanden. In den Stellungnahmen zum Haushalt präsentierten die Fraktionschefs ihre Ideen, Anregungen und Vorschläge.

CDU-Fraktionschef Erich Hieber fordert, dass beim Edeka-Verbrauchermarkt – eine Erweiterung ist schon länger im Gespräch – „endlich etwas geschehen muss“. Daneben ist der CDU der Breitband-Ausbau wichtig, außerdem beantragt sie die Einführung eines digitalen Bürger- und Informationssystems. Um die Wohnungsnot zu bekämpfen, sollten Vermieter von schon länger leerstehenden Wohnungen im Vermietungsfall eine Prämie von 2000 Euro erhalten.

Die SPD-Fraktion habe das Viertel um Hockengasse und Pfarrer-Fiderer-Straße im Blick, so Fraktionschef Peter Schührer. Die alten Häuser könnten mit Mitteln aus dem Landessanierungsprogramm zu „Schmuckstücken der Gemeinde werden“. Er regte an, auf die Eigentümer der Häuser gezielt zuzugehen. Daneben liegt der SPD das Dauerthema Verkehr am Herzen. Sie plädiert für ein Gutachten, wie das Verkehrsproblem auf der B 297 „entschärft werden kann“. Die Lösung könne nur „eine neue, ortsdurchfahrtenfreie Verbindung zwischen Fils- und Remstal sein“. Das könne jedoch noch lange dauern. Als kurzfristige Verbesserung beantragt die SPD eine stationäre Blitzanlage für die kurvenreiche Ortsdurchfahrt.

Auch Freie-Wähler-Fraktionschef Manfred Weber hält eine neue Verbindung für unwahrscheinlich. Kurzfristig bleibe nur die Möglichkeit, innerorts die 30- und 50-Kilometer-Tempolimits zu überwachen, „in beiden Richtungen“. Daneben hofft er, dass für die schon länger diskutierten Wohnmobil-Stellplätze ein Standort gefunden wird. Innerorts beantragen die Freien Wähler, die „Parkscheibenregelung auf die gesamte Ortsmitte auszudehnen“.