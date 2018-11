Schlierbach Verfolgte Juden geben Rätsel auf

Schlierbach / TOBIAS FLEGEL

Spärliche Aufzeichnungen und vage Erinnerungen von Zeitzeugen erschweren die genaue Überprüfung der zwei Fälle.

Nicht nur in Ebersbach, sondern auch in Schlierbach sollen während des Dritten Reichs eine Jüdin mit zwei Kindern im Pfarrhaus vor den Nationalsozialisten versteckt worden sein. Auf diese Gemeinsamkeit deuten überlieferte Erinnerungen von Zeitzeugen hin. Ob es sich bei den Versteckten um dieselben drei Personen handelt, die der evangelische Geistliche Hermann Diem im Jahr 1943 im Pfarrhaus in Ebersbach verbarg, lässt sich bislang aber nicht zweifelsfrei sagen.

Parallelen zwischen den beiden Fällen sind einer Frau aus Schlierbach aufgefallen. „Mich hat es schier vom Stuhl gehauen“, sagt Marga Lorch. Die 81-Jährige las in der vergangenen Woche von der Jüdin Franziska Neumann und ihren beiden Söhnen in der NWZ. An die im Vernichtungslager Auschwitz Ermordeten erinnern seit dem 14. November drei sogenannte Stolpersteine in der Büchenbronner Straße in Ebersbach. Marga Lorch glaubt, dass die Frau und ihre Kinder auch in ihrem Ort versteckt wurden: „Die Jüdin Neumann lebte zu 99 Prozent im Rathaus oder im Pfarrhaus Schlierbach“, sagt Lorch.

Ihre Annahme gründet auf Recherchen, die sie in einem Schnellhefter gesammelt hat. Ins Rollen gebracht hatte Lorchs Nachforschungen die Anfrage eines bischöflichen Oberrats der Diözese Rottenburg-Stuttgart vor sechs Jahren. Der wollte 2012 mit ihrer Hilfe herausfinden, ob während des Dritten Reichs die Fluchthelferin Gertrud Kopske im evangelischen Pfarrhaus von Schlierbach wohnte. „Frau Gertrud Kopske ist im Einwohnermeldeamt gemeldet, als 1943 zugezogen und wohnhaft im Pfarrhaus (Göppingerstr. 4), dann nach ,unbekannt’ verzogen“, antwortete ihm Marga Lorch. In den Kirchenbüchern habe sie nichts über die Frau gefunden.

Die Schlierbacherin verwies in ihrem Brief auch auf die Arbeit eines Geschwisterpaars aus Niedersachsen. Die zwei Schüler untersuchten vor zehn Jahren, wie die „vergessenen Heldinnen“ Trude Kopske und Inge Vorster im Dritten Reich Juden halfen. Zu den Schützlingen der beiden gehörten Franziska Neumann und ihre beiden Kinder. „Trude Kopske brachte die Neumanns noch zum Zug nach Ulm, dieser wurde jedoch laut Vorster kontrolliert und sie fielen auf. Ein paar Tage später wurden sie von der Polizei in Ebersbach/Fils, wo sie bei dem Pfarrer Diem wohnten, abgeholt und nach Auschwitz gebracht“, fanden die Schüler Charlotte und Konrad Lucke heraus.

Neben dem Einwohnerregister und der Arbeit der beiden Schüler zählt ein Text aus dem Schlierbacher Gemeindeblatt zu Marga Lorchs wichtigsten Quellen. In der Ausgabe vom Dezember 2005 schildert Herta Puffay Erzählungen ihrer Mutter, die 1941 Mesnerin in der evangelischen Kirche im Ort war. „Ihre Mutter, erzählte Frau Puffay, war eine der wenigen Personen, die wussten, dass Pfarrer Hiller und seine Frau während des Krieges eine Frau mit ihren zwei kleinen Kindern im Haus versteckt hielten“, schildert Puffay die Erinnerungen ihrer Mutter Marie Müller. Um nicht entdeckt zu werden, hätten sich die drei nur nachts im Pfarrgarten an der frischen Luft bewegen dürfen. Trotz der Vorkehrung flogen die drei auf: „Eines nachts kam der Anruf: Schnell weg!“, heißt es im Gemeindeblatt. Die Frau und ihre Kinder seien nachts durch den Wald vermutlich ins Pfarrhaus von Ebersbach gebracht worden.

Die Erinnerungen der früheren Mesnerin an die in Schlierbach Versteckten decken sich in manchen Punkten mit der in Ebersbach Verborgenen. In beiden Fällen handelt es sich um eine Jüdin mit zwei Kindern, deren Mann sich schon vor ihr nach England abgesetzt haben soll. Auf der Insel habe er darauf gewartet, dass seine Frau und die Söhne zu ihm stoßen. Diese Hoffnung erfüllte sich nicht, denn in beiden Fällen sollen die Mutter und ihre Söhne von den Nationalsozialisten ermordet worden sein.

Einige Abweichungen sprechen gegen eine Übereinstimmung der beiden Fälle. „Es passt zeitlich nicht zusammen“, sagt der Leiter des Stadtarchivs von Ebersbach, Uwe Geiger. Seine Recherchen ergaben, dass Franziska Neumann und ihre zwei Söhne wahrscheinlich ab April 1943 etwa drei Wochen versteckt wurden. Die drei in Schlierbach Versteckten sollen von Gertrud Kospke nach Ebersbach gebracht worden sein – und ist laut Melderegister nicht vor September 1943 nach Schlierbach gekommen.

Aufgrund Abweichungen wie dieser warnt der Stadtarchivar vor schnellen Schlüssen. „Gehen Sie davon aus, dass es noch eine andere Familie gab“, sagt Geiger. Es könnte sein, dass im Pfarrhaus von Schlierbach eine andere jüdische Mutter mit zwei Kindern versteckt wurde. Einsicht in das von Marga Lorch zusammengetragene Material hatte der Archivar noch nicht.