Der Chorverband Hohenstaufen hat in einer Matinee im Löwen in Bad Boll seine langjährigen Aktiven für ihre Leistungen und die Treue ausgezeichnet. Vorstand Hermann Färber bekräftigte in seiner Eingangsrede nicht nur die besonderen Leistungen der zu Ehrenden, sondern stellte auch den Stellenwert der Vereine und die gesellschaftliche Bedeutung in der heutigen Zeit besonders heraus. Für ihn seien alle Vereine, die sich für Zusammenhalt der Gemeinschaft, Toleranz und Freundschaft einsetzen, mehr denn je unverzichtbar und bedürfen der vollen Anerkennung und Unterstützung durch alle Gesellschaftsschichten.

Großer Beifall für musikalisches Programm

Musikalisch umrahmten das Vocalensemble „acaBelles“ aus Ebersbach unter Leitung von Wolfgang Proksch und Christoph Oelling am Klavier die Ehrung. Die Anwesenden dankten für die Lieder mit großem Beifall. Die Begeisterung der Zuhörer für diese Darbietungen war so überwältigend, dass die jungen Frauen nach langanhaltendem Applaus eine Zugabe sangen.

Hermann Färber, Helmut Wörz und Heidemarie Güller ehrten die Sänger in den einzelnen Kategorien für ihre aktive Vereinsarbeit (siehe Infobox).