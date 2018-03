Kreis Göppingen Verdi ruft zu Warnstreiks auf

Kreis Göppingen / SWP

Verdi erhöht den Druck im Tarifkampf. Im Kreis stehen am Donnerstag Streiks im öffentlichen Dienst an.

Im Verdi-Bezirk Fils-Neckar-Alb beginnen am Montag die ersten ganztätigen Warnstreiks in der laufenden Tarifrunde. Der Kreis Göppingen ist am Donnerstag an der Reihe. Beteiligt sind die Beschäftigten der Stadtverwaltungen von Göppingen, Eislingen und Geislingen – inklusive der Mitarbeiter der Kindertageseinrichtungen und Technische Betriebshöfe. Außerdem treten die Angestellten des Landratsamts, der Bundesagentur für Arbeit in Göppingen sowie der Kreissparkasse in den Ausstand.

Streiklokal ist die Rätsche in Geislingen. Dort treffen sich die Streikenden um 11.30 Uhr, um sich für eine Demo-Zug durch Geislingen aufzustellen. Um 12 Uhr beginnt eine einstündige Kundgebung am Sternplatz. Hautrednerin ist Hanna Binder, Vize-Landeschefin von Verdi.

Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten des öffentlichen Dienst sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Gleichzeitig sollen die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte um 100 Euro pro Monat angehoben werden. Die Vorschrift, Azubis nach abgeschlossener Ausbildung zu übernehmen, will die Gewerkschaft wieder in Kraft setzen. Die Laufzeit des Tarifvertrages soll zwölf Monate betragen. Der Bund wird aufgefordert, das Verhandlungsergebnis zeit- und wirkungsgleich auf die 344 000 Beamten, Richter, Soldaten sowie auf die 182 000 Versorgungsempfänger zu übertragen. Die nächsten Gespräche wurden für den 15. und 16. April vereinbart.