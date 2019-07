28 Fälle von Sachbeschädigung registriert die Polizei 2018 in Rechberghausen.

Die Schäden durch Vandalen in Rechberghausen lassen sich nun auch mit der Kriminalstatistik der Polizei bewerten. Für das Jahr 2018 weist sie insgesamt 28 Fälle von Sachbeschädigung aus. „Eine Differenzierung hinsichtlich Vandalismus ist aufgrund der Erfassungsmodalitäten nicht möglich, da diese Straftaten allgemein als Sachbeschädigungen erfasst werden“, teilte ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ulm, Joachim Schulz, mit. Für 2019 gäbe es allerdings noch keine Zahlen.

Briefkasten von Feuerwehr zweimal beschädigt

Für das Jahr 2018 kann Schulz einige konkrete Fälle nennen. Auf dem Areal des kleinen Landesgartenschaugeländes gab es insgesamt fünf Sachbeschädigungen. Zusätzlich zum dieses Jahr eingeworfenen Fenster an der Feuerwehr wurde im vergangenen Jahr zwei Mal der Briefkasten des Feuerwehrgerätehauses beschädigt. Alle anderen Fälle von Sachbeschädigung verteilen sich auf die gesamte Gemeinde.

Verletzter wegen Vandalismus Rechberghausen hat Probleme mit Randalierern Ein 20-Jähriger Radfahrer ist durch eine mutwillig verbogene Metallfigur in Rechberghausen schwer verletzt worden. Vandalismusschäden sind auch am Feuerwehrmagazin zu vermelden.

Neben Sachbeschädigungen an Autos, so zum Beispiel das Zerkratzen und Abschlagen von Fahrzeugteilen, haben besonders häufig Vandalen ihr Unwesen auf dem Gelände von Schulen und Kindergärten in Rechberghausen getrieben. Für 2018 sind hier fünf Fälle zu vermelden. Mehrmals wurden – wie erst kürzlich bei der Feuerwehr – Scheiben an öffentlichen Einrichtungen eingeschlagen, aber auch Gegenstände angekokelt, abgeschraubt oder abgeschlagen. „Besonders negativ ragte die Beschädigung des Gehäuses eines öffentlich angebrachten Defibrillators im Herbst 2018 heraus“, sagte Schulz.

Täter sind meist Jugendliche

Bei den Randalierern handelt es sich nach Schulz’ Aussage um Jugendliche, Heranwachsende oder junge Erwachsene, die oftmals auch für Ruhestörungen verantwortlich sind. So wurden im Jahr 2018 neun Ruhestörungen gemeldet. Für eine Gemeinde in der Größenordnung von Rechberghausen sei das aber eine niedrige Anzahl.Alkohol ist offenbar kein großes Problem im Ort. Nur vereinzelt hatte jemand zu tief ins Glas geschaut. Schulz stellte deshalb fest: „Bei der überwiegenden Anzahl der Personen sind keine Auffälligkeiten feststellbar. Für den Bereich von Rechberghausen können wir keine signifikanten Abweichungen zu anderen vergleichbaren Gemeinden feststellen.“

Polizei ermittelt Randalierer in Bad Boll und Rechberghausen unterwegs Zwei Jugendliche werden verdächtigt, Spiegel abgetreten und Scheiben zerstört zu haben, ein dritter hatte Drogen bei sich. Dank eines aufmerksamen Zeugen schnappte die Polizei drei Verdächtige. Sie fahndet noch nach weiteren Tätern, die in Rechbberhausen für Ärger gesorgt haben.

Auf die Frage ob es abends Probleme mit Drogen etwa auf dem Gartenschaugelände gibt, antwortete Schulz nicht konkret: „Auf dem Gelände der ehemaligen kleinen Landesgartenschau und an wenigen anderen Örtlichkeiten in Rechberghausen wurden Sicherheits- und Ordnungsstörungen festgestellt. Beim ehemaligen kleinen Landesgartenschaugelände handelt es sich um eine Örtlichkeit, die dafür geschaffen wurde, dass sich Menschen dort treffen und aufhalten. Vereinzelt sind da auch Personen dabei, die sich nicht an die gesetzlichen Vorschriften halten.“

Das könnte dich auch interessieren: