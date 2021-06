Noch ist unklar, welche Täter hinter der Randale in Manzen stecken. „Neues gibt es in diesem Fall derzeit nicht zu vermelden. Die Ermittlungen in dem Fall dauern noch an, eine heiße Spur zum Verursacher gibt es derzeit nicht“, sagte am Dienstag ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf A...