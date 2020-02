Der Brandbrief zum Thema Müll und Scherben kam in der vergangenen Woche im Adelberger Rathaus und auch in der NWZ-Redaktion an: „Heranwachsende Chaoten“, „in der Regel bereits vorgeglüht und angetrunken“ werfen „leergesoffene Glasflaschen“ weg. Zurück bleiben zerbrochene Flaschen und...