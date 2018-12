Sanierung v

Eislingen / SWP

Im November wurden bei einer routinemäßigen Trinkwasseruntersuchung coliforme Bakterien im Sauerwasser des Barbarossabrunnens in Eislingen-Süd nachgewiesen. Seitdem ist der Brunnen bis auf weiteres stillgelegt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wurden die Rohrleitungen der Brunnenanlage mehrmals intensiv gereinigt und desinfiziert. Dabei seien die Leitungen von der Brunnenstube bis zur Entnahmestelle an der Poststraße zur Desinfektion mit Chlor versetzt worden. Dennoch sei nach wie vor eine Verkeimung innerhalb der Rohrleitung nachweisbar. Das Hochbauamt der Stadtverwaltung Eislingen vermutet, dass eine Leckage innerhalb der in die Jahre gekommenen Rohrleitung die Verkeimung verursacht. Die Leitungen des Sauerbrunnens stammen noch aus den 70er Jahren. Aus diesem Grund werden die Leitungen zu Beginn des nächsten Jahres ausgetauscht, sobald die Witterung es zulasse. Dazu müsse es frostfrei sein. Sobald aus dem Barbarossabrunnen wieder Sauerwasser sprudelt, werde dies bekannt gegeben. Wer bis dahin auf Sauerwasser nicht verzichten will, dem biete sich eine weitere Entnahmestelle in der Talstraße beim Uhlandbrunnen.