Weil der Bund nicht weiß, was er mit dem alten US-Funkturm machen soll, erhält Hohenstadt kein Gewerbegebiet. Und das seit mehr als zehn Jahren.

„So lange die BImA nicht weiß, was sie will, können wir nichts tun. Und das nun schon seit Jahren!“ Günter Riebort ist genervt. Seit 2011 sitzen der Hohenstadter Bürgermeister und sein Gemeinderat auf einem Bebauungsplanentwurf für ein Gewerbegebiet auf dem ehemaligen Funkturmgelände der US-Streitkräfte und können nicht weiter planen. Schuld daran ist in den Augen des Bürgermeisters die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Sie verwaltet das 2,5 Hektar große Gelände, nachdem die Amerikaner 2007 aus Hohenstadt abgezogen sind.

Eigentlich soll die BImA das Gelände für den Bund verkaufen. Doch das scheitert an immer wieder neuen Hürden. Erst waren es Altlasten: Nachdem die BImA die beiden 10 000 und 15 000 Liter fassenden Heizöltanks entsorgen lassen hatte, schien alles geregelt. Doch dann stand der sanierungsbedürftige Funkturm plötzlich im Weg: „Erst hieß es, der Stahlgittermast wird abgerissen und am Rand des Areals durch einen Betonturm ersetzt“, zitiert der Schultes aus einer Besprechung im Rathaus mit Vertretern von BImA und Staatlichem Hochbauamt im Dezember 2009.

TÜV-Gutachten als Anlass für einen Bebauungsplan

Im Januar 2010 reichte das Hochbauamt auch ein entsprechendes Baugesuch beim Landratsamt ein – um es im Mai wieder zurückzuziehen. „Ein TÜV-Gutachten soll damals zum Schluss gekommen sein, dass eine Sanierung des Funkturms eventuell doch billiger kommt“, erinnert sich Riebort. Die Gemeinde verließ sich darauf und stellte Anfang 2011 einen Bebauungsplan für das Areal auf und plante die Gewerbebauplätze um den Turm herum (siehe Info). 15 000 Euro hat die Kommune seitdem in Untersuchungen und Gutachten für den Bebauungsplan investiert, der allerdings nie über einen Entwurf hinauskam.

Weil sich die BImA nicht rührte, klagt der Bürgermeister. Bei der BImA wiederum kontert man, dass die Hohenstadter lange nichts von sich hören lassen hätten. Erste gesicherte Kontakte nach der jahrelangen Funkstille unterm Funkturm gibt es im Dezember 2017: Da teilt die BImA der Gemeinde mit, dass man erwägt, den Funkturm nun eventuell doch abreißen zu lassen.

Arbeitsplätze im Dorf? – Frage bleibt unbeantwortet

Entnervt vom ständigen Hin und Her beschließt der Hohenstadter Gemeinderat darauf, den Bebauungsplan „vorerst ruhen zu lassen“. Die Hoffnung, irgendwann mal Arbeitsplätze im Dorf anbieten zu können, hat Bürgermeister Riebort inzwischen fast schon aufgegeben. „Mir ist das Thema, ehrlich gesagt, inzwischen nicht mehr so wichtig“, gibt der Schultes unumwunden zu.

Dabei könnte Hohenstadt Jobs vor Ort dringend gebrauchen. Bei derzeit 873 Einwohnern bietet die Albgemeinde gerade mal 26 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. Von den 296 Beschäftigten, die in Hohenstadt wohnen, fahren 282 auswärts zur Arbeit. Im Gegenzug gibt es nur 14 Einpendler. Größter Arbeitgeber vor Ort ist übrigens die Gemeinde mit zwölf Beschäftigten.

BImA prüft, ob Neubau sinnvoller ist als Sanierung

Auf die jahrelange Hängepartie angesprochen, schiebt man bei der BImA den Schwarzen Peter intern hin und her. „Wir würden ja verkaufen, wenn man beim Facility Management wüsste, was mit dem Funkturm geschieht“, heißt es bei der Verkaufsstelle in Stuttgart. Beim Facility Management wiederum verweist man auf die allgemein schwierige Lage: Da viele Behörden und Vertragspartner beteiligt seien, könne „die Prüfung durchaus Jahre dauern. Immerhin geht es um das Geld der Steuerzahler,“ erklärt man dort. Zitiert werden will mit diesen Aussagen keiner. Dafür teilt der „Stabsbereich Presse und Kommunikation“ auf Anfrage der GZ offiziell mit, dass „die BImA derzeit noch prüfe, ob ein Neubau des Funkturms wirtschaftlich sinnvoller ist als eine Sanierung.“ Allerdings gibt es auch einen Lichtblick für die Hohenstadter: „Mit einem Ergebnis der Prüfung rechnet die BImA bis zum Herbst,“ heißt es weiter.

Bürgermeister Riebort kann’s kaum glauben. „Das ist mal eine gute Nachricht,“ freut sich der Schultes und wartet nun gespannt auf weitere – hoffentlich gute – Nachrichten von der BImA.

Das könnte dich auch interessieren:

Hock, Kinderfest, Tag der Jugend 2019 Geislingen feiert an vier Tagen im Juli 2019 Geislingen feiert auch 2019 wieder - vom 19. bis 22. Juli.

Längental Geislingen Nach Unwetter im Mai: CDU schaut sich beschädigte Straße im Längental an Die CDU hat sich die beschädigte Straße im Längental angeschaut. Unklar bleibt, ob oder wann saniert wird.