Kulturnotizen Urkomische Reise durch zwei Kulturen

Uhingen / Ulrike Luthmer-Lechner

Spaghetti oder Spätzle? Leberkäse oder Mortadella? Weil zwei Herzen in seiner Brust schlagen, nimmt der Deutsch-Italiener Roberto Capitoni das Publikum mit auf eine witzige Reise durch zwei Kulturen. Weit mehr als nur die Essgewohnheiten nimmt er neckisch unter die Lupe. Klischees bedienend und mit atemberaubendem Zungenschlag nimmt er höchst amüsant Lapidares aus dem richtigen Leben auf die Schippe.

In Jeans und T-Shirt, mit italienischer Leidenschaft ständig in Bewegung zündet er sein Verbal-Feuerwerk. Freilich, nicht immer jugendfrei. „Ein Italiener denkt immer an Amore“, gibt er offen zu. Warum Italiener nackt schlafen und ob sie die besten Liebhaber sind, Roberto Capitoni lüftet nicht nur diese Geheimnisse. Das temperamentvolle Energiebündel mit dem genialen Mienenspiel stellt viele Fragen und hat freilich die Lösungen gleich parat. Natürlich auch zur sprichwörtlichen schwäbischen Sparsamkeit: „Die Wasserkosten können gesenkt werden, wenn man unter der Dusche pinkelt.“ Nein, die Beschneidung der Schwaben habe nichts mit Religion zu tun, „sondern schwäbische Frauen nehmen nichts, was nicht mindestens zehn Prozent reduziert ist“. Das Publikum im kaum hälftig gefüllten Auditorium indes lacht Tränen, spendiert spontanen Szenenapplaus und erkennt sich längst selbst in den kleinen Alltagsbegebenheiten. Ob im Wartezimmer beim Arzt, beim Blättern im Lesezirkel mit nassgeschlecktem Finger oder beim Blütenbad in der Wellnessoase.

Unterschiede der Kulturen bringt er auf den Punkt, etwa beim Hochzeitstag in Rom: „Der Italiener lädt ein und denkt an Amore, der Schwabe bekommt Schüttelfrost angesichts der Hotelkosten.“ Das Leben schreibt die besten Geschichten und der Kabarettist schöpft auf höchst vergnügliche Art aus diesem Fundus. Immer mit von der Partie ist sein imaginärer Onkel Luigi aus Sizilien. Ein mit allen Wassern gewaschener Geschäftsmann, welcher nebulösen Tätigkeit er nachgeht, weiß jedoch keiner so genau. „Italiener schlafen nackt – manchmal auch mit Socken“ so der Titel des Programms und was es mit den grün-weiß-roten Strümpfen auf sich hat, weiß Mafioso Luigi: „Immer Socke an, weil in diese kannst du verstecke Messer oder Pistole, wenn du in einem fremden Bett aufwachst.“

Zwei Stunden Ein-Mann-Show vergingen wie im Flug und das Publikum belohnte mit viel Applaus. Grazie mille, Ciao.