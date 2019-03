Zwei Autofahrer verursachten am Sonntag in Göppingen Unfälle. Beide Männer standen unter dem Einfluss von Drogen.

So zog sich gegen 7.45 Uhr ein 20-Jähriger schwere Verletzungen bei einem Unfall zu. Der junge Mann war aus Richtung Eislingen auf der B 10 unterwegs. In Göppingen wollte er Richtung Zentrum abfahren. In der Rechtskurve kam er nach links von der Straße ab. Sein Kia überschlug sich und er erlitt schwere Verletzungen. Dennoch wollte der Mann die Örtlichkeit verlassen - nicht ohne Grund. Er hatte deutlich zu viel Alkohol getrunken und besitzt keinen Führerschein. Das stellte die Polizei bei der Unfallaufnahme fest. Zuvor hatten Ersthelfer dafür gesorgt, dass er die Unfallstelle nicht verlässt.

20-Jähriger in Klinik gebracht

Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Dort musste er auch eine Blutprobe abgeben. Ein Abschlepper barg den Kia. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1.000 Euro.

Ein zweiter Unfall ereignete sich ebenfalls am Sonntag. Gegen 14 Uhr war ein 21-Jähriger in der Stuttgarter Straße Richtung Faurndau unterwegs. An der Kreuzung Christian-Grüninger-Straße wartete ein 31-Jähriger in einem Mitsubishi. Das bemerkte der Audi-Fahrer zu spät. Er fuhr auf den Mitsubishi auf. Hierdurch schob es das Auto auf eine Kawasaki. Der 36-jährige Motorradfahrer stürzte, blieb aber unverletzt. Bei der Unfallaufnahme hatte die Polizei den Verdacht, der 21-jährige Audi-Fahrer stünde unter dem Einfluss von Drogen. Das bestätigte ein Test. Auch der Mann sagte der Polizei, dass er Tage zuvor Marihuana genommen habe. Er musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Die Sachschäden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf knapp 10.000 Euro. Das Motorrad wurde abgeschleppt.