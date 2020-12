Manchmal wird die Polizei auch zu ungewöhnlichen Einsätzen gerufen. Franz Flatscher aus Innsbruck kann ein Lied davon singen. Er selbst musste die Helfer in der Not rufen, weil er nicht bekam, was ihm zusteht, sagt er. Doch von vorne: Es war am 22. Dezember, als sich der Österreicher mit seinem...