Ein Autofahrer war am Dienstag auf der B10 in Göppingen in ein Absicherungsfahrzeug gerast. Als die Feuerwehr ausrückte, kam sie nicht zur Unfall-Stelle durch, wie der Kommandant der Feuerwehr Göppingen, Karlheinz Widmeyer, im Gespräch berichtet. Viele Autofahrer seien auf der zweispurigen Bundesstraße nicht ausreichend links beziehungsweise rechts gefahren, so sei keine Rettungsgasse frei geworden. Besonders schlimm sei es aufgrund eines Lastwagens gewesen, der die Fahrbahn blockiert habe.

Unfall auf B10 in Göppingen: Keine Rettungsgasse

Das aktuelle Ereignis veranlasste die Feuerwehr Göppingen zu einem Post auf Facebook: „Die Rettungsgasse hat überhaupt NICHT funktioniert“, heißt es in dem Beitrag. So gehe Zeit verloren, die für die Überlebenschancen von Unfallopfern entscheidend ist. Ein Problem, das auch Polizei, Rettungsdienst und Notarzt häufig beklagen.

Je näher an der Unfall-Stelle, desto schwieriger war das Durchkommen, erklärt Widmeyer. Schuld sind unter anderem Gaffer: „Manche Leute sind neugierig und wollen sehen, was passiert ist.“ Das sei auch auf der Gegenseite der Fall, wo der Verkehr deshalb häufig ebenfalls ins Stocken gerate.

Andere Gründe, warum Autofahrer keine Rettungsgasse bildeten, sind laut dem Kommandanten Unsicherheit oder Ignoranz. „Das hat sich noch nicht eingebürgert“, sagt Widmeyer im Bezug auf die Regeln, die bei Stau gelten. Auf der Bundesstraße sei erfahrungsgemäß noch weniger Verständnis vorhanden als auf der Autobahn. Es gebe aber auch Autofahrer, die sich richtig verhielten.

Oft fehle zudem der Platz zum Rangieren: Autofahrer fahren zu dicht auf anstatt rechtzeitig abzubremsen und ausreichend Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug zu halten, weiß der Kommandant.

Feuerwehr fährt als „Geisterfahrer“ zur Unfall-Stelle

Als die Straße abgesichert war, fuhren die Einsatzfahrzeuge aus der Gegenrichtung zur Unfall-Stelle – sozusagen als Geisterfahrer, berichtet Widmeyer.

Auf den Facebook-Beitrag der Feuerwehr reagieren viele User mit Verständnis für die Einsatzkräfte und Unverständnis für das Verhalten der Autofahrer. In vielen Kommentaren wird die Forderung nach Führerschein-Entzug und hohen Geldstrafen laut. Tatsächlich können in Deutschland Bußgelder bis zu 320 Euro und Fahrverbote verhängt werden, wenn Autofahrer bei stockendem Verkehr keine vorschriftsgemäße Gasse bilden.

So bildest du eine Rettungsgasse

Es gibt eine klare Regelung dafür, wie man als Autofahrer im Stau eine Rettungsgasse bildet. Darauf weist unter anderem der ADAC auf seiner Homepage hin: Wer auf dem linken Fahrstreifen fährt, weicht nach links aus. Wer auf einem der übrigen Fahrstreifen fährt, fährt auf die rechte Seite.