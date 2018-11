Kuchen Ankenhalle wird für 3,1 Millionen Euro saniert

Kuchen / Ilja Siegemund

Die Sanierung der Ankenhalle in Kuchen wird wesentlich teurer als zunächst von der Gemeindeverwaltung angenommen. Ging sie vor einigen Monaten von etwa einer Million Euro aus, sind es mittlerweile 3,1 Millionen Euro. Das erfuhren die Räte in ihrer Sitzung am Montagabend, in der sie eigentlich über die Sanierung abstimmen sollten.

Angesichts der unerwarteten Kostensteigerung entschied Bürgermeister Bernd Rößner, die Abstimmung zu verschieben – auf eine Sondersitzung am 3. Dezember.

Ursache für die Kostensteigerung: Das Dach der im Jahr 1980 für zwölf Millionen D-Mark gebauten Halle ist in einem weitaus schlechteren Zustand als gedacht.

Architekt Erpo Wittlinger aus Bad Boll, der die Sanierung plant, präsentierte eine Analyse, in der die Mängel und deren Behebung aufgelistet sind. Das Hauptproblem sei die sogenannte Sägezahnoptik des Dachs: Auf dem Flachdach befinden sich dreieckige Aufbauten, die zum Teil mit Fenstern ausgestattet sind, ergänzte er. Zwischen diesen Zacken, im Fachjargon Scheds genannt, sammle sich Wasser, weil es nur einen Ablauf gebe. So sei Wasser in die oberste Schicht des Dachs eingedrungen und habe dieses beschädigt.

