Konzert Underpaid mit Album-Release in voller TV-Halle

Rechberghausen / SWP

Zusammen mit rund 450 Gästen und zwei weiteren Bands feierten die Alternative-Rocker Underpaid in der TV-Halle in Rechberghausen eine Release-Show zu ihrem neuen Album „Forever and a Day“.

Mit atmosphärischem Metal eröffnete die Band My Own Godden Abend. Weiter ging es mit den „Düsterrockern“ von End of Green. Eine Stunde lang beeindruckten sie das Publikum mit Dark-Metal-Klängen, die unter die Haut gingen. Besonders war dabei die Songauswahl: Eine Zusammenstellung aus eher selten live vorgeführten Liedern erfreute die Fans der Band. Als Headliner betraten anschließend Underpaid die Bühne. Mit energiegeladenem Alternative-Rock gaben die Göppinger vor rund 450 Besuchern in der ausverkauften Halle einen Mix aus Songs des neuen Albums „Forever and a Day“ und altbekannten Hits aus der 15-jährigen Bandgeschichte zum Besten.

Unterstützt durch das passende Lichtkonzept boten die Fünf eine emotionale Show, bei der die Fans bei einigen Songs lautstark mitsangen. Während einer Akustik-Ballade formte sich dann noch ein Lichtermeer aus Feuerzeugen und Smartphones. Die Stimmung und Resonanz des Publikums belohnte die Band zum Schluss mit einer doppelten Zugabe.