Sorge Unbekannter fotografiert Degginger Schüler

Deggingen / Ilja Siegemund

Ein Vorfall in Deggingen hat vor einigen Tagen für Aufregung gesorgt: Ein Mann soll von einem Parkplatz aus einige Kinder der Verbundschule auf dem Schulhof beobachtet und fotografiert haben. Daraufhin hat Schulleiter Steffen Lonczig die Polizei informiert und sich in einem Schreiben an die Eltern gewandt.

Der Mann habe die Kinder nicht angesprochen oder bedrängt. Trotzdem seien viele der Schüler am Tag des Vorfalls „sehr verunsichert“ gewesen, schreibt der Rektor.

Die Polizei fuhr daraufhin mehrfach im Bereich der Schule Streife. Auch vor Ort ermittelten die Polizisten und befragten Schüler, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm gegenüber der GZ.

