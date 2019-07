An zwei Mess­station im Landkreis liegt die Stickstoffdioxid-Konzen­tration über dem zulässigen Grenzwert.

Die Landesanstalt für Umwelt hatte zum 1. Januar für ein Sondermessprogramm landesweit 39 Messstelen eingerichtet – darunter in Geislingen und in Göppingen – um über einen Zeitraum von drei Monaten die Belastung mit dem gesundheitsgefährdenden Stickstoffdioxid zu messen. Dabei handelte es sich laut Landesanstalt um „verkehrsnahe Messpunkte“ auf innerörtlichen Straßenabschnitten, die bislang „noch nicht im Fokus“ standen.

Zwischenzeitlich sind die Ergebnisse ausgewertet. „An 30 von 39 Messstellen liegen die Werte für Stickstoffdioxid deutlich unterhalb des geltenden Grenzwertes“, erklärt Eva Bell, Präsidentin der Landesanstalt, in einer Mitteilung. Grenzwert für Stickstoffdioxid sind 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Die größte Belastung – 54 Mikrogramm – gab es in der Stuttgarter Talstraße.

Belastung übersteigt die Grenzwerte

An insgesamt sechs Punkten – dazu gehören sowohl die Messstelle in der Stuttgarter Straße in Geislingen wie auch in der Lorcher Straße in Göppingen mit jeweils 41 Mikrogramm – überstieg allerdings der gemessene Durchschnitt den Grenzwert, weshalb diese Messstellen bis Jahresende weiterbetrieben werden. Erst dann sei klar, ob tatsächlich Überschreitungen vorliegen. Für den Standort in Geislingen geht die Landesanstalt von einer möglichen Belastung von 37 bis 41 Mikrogramm aus, für den in Göppingen von 40 bis 41 Mikrogramm.

An drei weiteren Stellen im Land, bei denen der Grenzwert knapp unterschritten wurde, gehen die Messungen vorläufig weiter. Dabei will die Landesanstalt genauere Auf­schlüsse über den Einfluss der Faktoren Wetter, Verkehrsaufkommen und Ozon bekommen.