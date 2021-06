Autofahrer auf der B 10 in Fahrtrichtung Ulm müssen am Montag, 5. Juli, möglicherweise ihre Fahrtroute ändern. Die B 10 wird zwischen den Anschlussstellen Süßen-Ost und Gingen-Ost wegen Unterhaltungsarbeiten in Richtung Ulm voll gesperrt. Die Sperrung dauert von 9.30 bis 14.30 Uhr, teilt das Straßenbauamt mit. Die Arbeiten können nicht unter Verkehr stattfinden. Die Fahrtrichtung Stuttgart ist davon nicht betroffen. Eine überörtliche Umleitung ist eingerichtet.